Udílení cen Grammy ovládla zpěvačka Billie Eilish. Umělci uctili památku zesnulého basketbalisty Bryanta

Přehled vítězů v hlavních kategoriích 62. ročníku amerických hudebních cen Grammy Album roku: Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Nahrávka roku: Billie Eilish - Bad Guy Píseň roku: Billie Eilish - Bad Guy Objev roku: Billie Eilish Nejlepší popové vokální album: Elvis Costello & The Imposters - Look Now Nejlepší popový sólový výkon: Lizzo - Truth Hurts Nejlepší popový duet: Lil Nas X a Billy Ray Cyrus - Old Town Road Nejlepší rockové album: Cage The Elephant - Social Cues Nejlepší album současné městské hudby: Lizzo - Cuz I Love You Nejlepší country album: Tanya Tuckerová - While I'm Livin' Nejlepší album alternativní hudby: Vampire Weekend - Father of the Bride Nejlepší rapové album: Tyler, the Creator - Igor Nejlepší R&B album: Anderson .Paak - Ventura Nejlepší rocková píseň: Gary Clark Jr. - This Land Nejlepší rockový výkon: Gary Clark Jr. - This Land Nejlepší videoklip: Lil Nas X a Billy Ray Cyrus - Old Town Road