Ukradený Klimt se po více než dvaceti letech našel. Možná nikdy úplně neopustil budovu galerie

Kuriózní případ se stal v Itálii. Zahradník našel v průrvě galerie ve městě Piacenza ve zdi obraz. Ukázalo se, že jde s největší pravděpodobností o originální dílo Gustava Klimta, které z té samé galerie před více než dvaceti lety zmizelo. Obraz byl doteď považován za ukradený.

Když minulé úterý zahradník stříhal břečťanem porostlé zdi galerie moderního umění Ricci Oddi ve městě Piacenza, nestačil se divit. Ve zdi našel utajenou schránku s pytlem uvnitř. Ten skrýval poklad v podobě podmanivého obrazu ženy s tajemným úsměvem.

Galerie zatím nevydala oficiální stanovisko, dokud experti nepotvrdí, že se opravdu jedná o zmizelé dílo rakouského malíře Gustava Klimta. Podle místního deníku Piacenza Sera ale první zkoumání potvrdila, že se opravdu jedná o jedno z pozdních malířových děl, jedinečný originál. Massimo Ferrari, ředitel galerie, sdělil deníku La Libertà, že razítka a vosk z rámu obrazu jsou pravé.



Co vlastně dělal obraz ve zdi? Člen rady města Piacenza Jonathan Papamerenghi věří, že dílo mohli nechat ve zdi samotní zloději ve snaze ho anonymně do galerie vrátit. „Je to opravdu podivné, protože těsně po krádeži jsme pročesali doslova každý centimetr galerie a přilehlých pozemků,“ sdělil pro deník La Republicca. „Nejpodivnější na tom všem je to, že je obraz v dokonalém stavu. To neodpovídá teorii, že byl tolik let v nějakém otvoru ve zdi,“ dodal. V případě tohoto Klimta jde podle něj o druhé nejdůležitější ztracené dílo hned po obrazu Adorace malíře Caravaggia.

Portrét dámy z galerie zmizel 22. ledna 1997. Policie došla k závěru, že zlodějem byl někdo ze zaměstnanců galerie. V roce 2016 bylo vyšetřování znovu obnoveno. Zloděj údajně použil rybářský vlasec a obraz vytáhl ven střešním okýnkem, kdo ho posléze vyndal z rámu. Rám na střeše zanechal.

Mimochodem, podle informační brožury vydávané italskou policií se v zemi jen za minulý rok ztratilo více než 8 tisíc uměleckých předmětů.