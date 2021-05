Umění bez cizích vlivů. Aktivisté chtějí, aby si přední galerie přestala brát peníze od bohatých podnikatelů

NEW YORK Je dobré, když jsou sbírky umění financovány ze soukromých peněz? Pokus aktivistů vniknout do newyorské galerie moderního umění MoMA (Museum of Modern Art) rozpoutal debatu o tom, kde brát peníze.

Páteční komentovaná prohlídka slavným muzeem moderního umění skončila potyčkou. Alespoň to tvrdí jedna z účastnic, členka skupiny Strike MoMA (stávka za MoMA), která tvrdí, že ji napadla zaměstnankyně bezpečnostní služby. Aktivistická skupina Strike MoMA chce dle svých slov skončit se soukromým financováním uměleckých galerií. Ve vizi, kterou předkládají, umění financují a vlastní komunity a samotní umělci. Velkou částí programu skupiny je také moderní umění zaměřit více směrem k sociální spravedlnosti. MoMA od svého založení v roce 1929 posbírala ohromnou sbírku čítající zhruba 200 tisíc položek moderního umění. Galerie samotná byla často terčem kontroverzí ve spojení se svými bohatými mecenáši. V poslední době musel například z výboru galerie odstoupit milionář Leon Black, který měl prokazatelně blízké vztahy se sexuálním násilníkem Jeffreyem Epsteinem, milionářem a filantropem, jenž se v roce 2019 oběsil ve vězení. Podle aktivistů je MoMA „systémem moci a bohatství, který jen škodí“. Skupina se rozhodla vzít věci do vlastních rukou a protesty bojovat proti oligarchům ve výboru galerie. Podle magazínu Observer, který mluvil se soukromými sběrateli, mohou protestující ztratit víc, než by eventuálně získali. „Je v pořádku, pokud chtějí být proti kapitalismu a penězům. Americké galerie ale vždy prosperovaly díky mecenášství, nikoliv státním podporám. Pokud chtějí takové galerie, musí do Francie nebo Německa,“ píše Observer.