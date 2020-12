Umění je stále v kurzu. Sběratelé letos v aukcích i přes krizi za umění utratili miliardu

PRAHA Navzdory číslům z jarní aukční sezony nezasáhla protikoronavirová opatření tuzemský aukční trh tolik, jak odborníci předpokládali. Ke koupi deseti nejdražších obrazů letošního roku by případný zájemce potřeboval 340 milionů korun. Je to o tři miliony více než v loňském roce.

„Sběratelé a investoři na aukcích utratili více než miliardu korun, což z letošního roku dělá pátý nejúspěšnější v historii českého trhu s uměním,“ prohlásil odborník na aukční trh Jan Skřivánek.



Meziročně to představuje propad zhruba o 25 procent, což je výrazně lepší výsledek, než by si kdokoliv troufl předpovídat ještě před pár měsíci, doplnil. Rekordní cena desítky nejdražších obrazů ale znamená, že nebýt těchto několika málo velmi drahých obrazů, byl by pokles trhu výraznější. Rozhodně tedy nejde tvrdit, že by trh s uměním nebyl současnou situací ovlivněn. „Nejdražší díla jsou stejně drahá, či dokonce dražší než v minulých letech, situace v ostatních segmentech trhu je však mnohem problematičtější,“ vysvětlil.

Po jarní sezoně byla čísla jiná - do konce května utratili sběratelé a investoři na aukcích výtvarného umění 90 milionů korun. Bylo to o 470 milionů, respektive o 84 procent méně než ve stejném období loni. Opatření proti šíření koronaviru vedla ke zrušení či odložení řady aukcí, letos jich na jaře bylo zhruba o polovinu méně než loni na jaře.

Loni sběratelé a investoři na tuzemských aukcích výtvarného umění utratili 1,405 miliardy korun. Bylo to o 14 milionů, tedy asi o jedno procento méně než v rekordním roce 2017. Trojici nejúspěšnějších let z hlediska trhu s uměním činí roky 2016, 2017 a 2019.

Druhá vlna koronaviru už pořadatele tolik neodradila, konaly se ve velké míře aukce na internetu a i některé sálové aukce za přísných hygienických podmínek. Nová autorská maxima zaznamenali František Kupka, Toyen, Jan Zrzavý a Theodor Pištěk.

Hned dvakrát se na podzim přepisoval celkový žebříček nejdražších děl. Nejprve začátkem října, když se obraz Toyen, Piková dáma z roku 1926, na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery prodal za 78,65 milionu korun. Podruhé pak koncem listopadu, kdy na aukci Galerie Kodl Kupkova abstrakce Divertimento II z druhé poloviny 30. let vystoupala na 90,24 milionu korun.

Poprvé se do desítky nejdražších děl dostalo dílo žijícího umělce. Stalo se tak díky obrazu Theodora Pištěka Adieu, Guy Moll, který Galerie Kodl vydražila za 25,44 milionu korun. Dosažená cena je nejen novým Pištěkovým aukčním maximem, ale současně také novým rekordem v dané kategorii. Dosud titul nejdražšího žijícího umělce patřil Federicu Díazovi, jehož zlatá kapka Lacrimau z Expo v Šanghaji se před třemi lety na aukci European Arts prodala za 6,5 milionu korun.

Tabulka: Deset nejdráže prodaných děl na aukcích v ČR v roce 2020 (ceny jsou včetně aukční přirážky, která se u různých aukčních síní liší)

Pořadí - Autor - Dílo - Cena v mil. Kč

1. František Kupka - Divertimento II - 90,24

2. Toyen - Piková dáma - 78,65

3. František Kupka - Růžový klobouk - 34,8

4. Jan Zrzavý - Fantastická krajina - 28,08

5. Jan Zrzavý - Královna moří - 27,28

6. Theodor Pištěk - Adieu, Guy Moll - 25,44

7. Bohumil Kubišta - Zátiší s pivoňkami - 17,112

8. Mikuláš Medek - Sesutý signál - 13,92

9. Emil Filla - Zátiší se džbánem a flétnou - 12,48

10. Emil Filla - Zátiší s mandolínou - 12