Umění přeje digitalizaci. První galerie v Česku začala prodávat obrazy za kryptoměny

PRAHA Pražská Karpuchina Gallery jako první v Česká republice umožnila nákup obrazu za kryptoměnu. Obraz umělce Julia Reichela zájemce koupil za 0,14 bitcoinu, tedy 110 tisíc korun.

Obraz Run to Ruin českého je k vidění na výstavě českého výtvarníka Julia Reichela, která v pražské Karpuchina Gallery potrvá jen do úterý 1. června. Právě tento konkrétní obraz padl do oka podnikatelovi Michalu Zatřepálkovi, jenž za něj zaplatil 0,14 Bitcoinů, tedy 110 tisíc korun.

V Česku se dá kryptoměnami, digitálními penězi, platit za všelijaké zboží a služby. Karpuchina Gallery je ale průkopníkem ve světě umění. „Kryptoměny jsou fenoménem, který v posledních letech roste neskutečnou rychlostí. Cítili jsme, že toto dynamické prostředí je dobré otestovat i ve výtvarném umění,“ vysvětlila krok majitelka galerie Alexandra Karpuchina.

„Jako celkem mladá galerie současného umění si takový experiment můžeme dovolit, a díky tomu tak třeba přiblížit současné umění novým sběratelům a celkově rozšířit zájem o česká díla současných výtvarníků,“ dodala.

Galerie si chce digitální měnu dlouhodobě ponechat a v budoucnosti umožnit i dalším zájemcům stejné transakce. Mimochodem, každá transakce v bitcoinech je díky takzvanému blockchainu, digitální účetní knize, veřejně dohledatelná. Na zápis prodeje Reichelova obrazu se můžete podívat ZDE.

Je potřeba předběhnout budoucnost

Umělec Julius Reichel, absolvent pražské UMPRUM, zase testuje jiný trend v prodeji umění. Některá jeho díla kromě fyzické verze existují i jako takzvané NFT.

NFT je zkratka pro non-fungible tokens, což se dá přeložit jako „nezaměnitelné žetony“. Každý z nich je stoprocentně unikátní a označuje jednu konkrétní věc. Tento žeton je možné si představit třeba jako Monu Lisu. Ta je jedinečná a uživatel ji teoreticky může směnit za jiné umělecké dílo či peníze, ale nikoliv už za druhou Monu Lisu, protože žádná jiná neexistuje.

NFT se pak na specializovaných internetových tržištích prodávají taktéž za kryptoměny. Každé fyzické umělecké dílo tak může být teoreticky prodáno dvakrát - jednou jako dílo samotné, podruhé jako digitální NFT. „Je zkrátka potřeba předběhnout budoucnost. Nadprodukce neexistuje,” okomentoval trend Reichel.

Na Českou republiku se v červnu zaměří i trh společnosti Binance, provozovatele největší kryptoměnové burzy. „Od června spouštíme vlastní Binance NFT tržiště, které bude zpřístupněno i pro české umělce. Věříme, že právě NFT představují pro tuzemské umělce možnost, jak své umění zviditelnit před globálním publikem a stát se dostupnější,’’ komentuje událost Maya Bersheva, community manažerka Binance pro Českou a Slovenskou republiku.