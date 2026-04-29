Náhle zemřel frontman VHS Adam Vitásek. Punková kapela rovnou ohlásila konec

Autor:
  14:55aktualizováno  14:55
Velmi nečekaně zemřel hudebník a zakládající člen punkové kapely VHS Adam Vitásek. Smutnou událost oznámili jeho kapelní kolegové na Facebooku. Přesná příčina smrti prozatím nebyla uvedena. Kapela rovnou oznámila konec fungování.

Zemřel frontman punkové kapely VHS Adam Vitásek. | foto: VHS PUNK (OFFICIAL)

„Kamarádi!!! S obrovskou bolestí v srdci vám musíme oznámit, že nás na vždy opustil náš Adámek. Tímto pro nás vše skončilo. Tak zapalte brčka a nebo svíčky a schovejte slzy pod svými víčky. Moc nám chybíš kamaráde!!! Odpočívej v pokoji,“ vzkazuje kapela svým fanouškům prostřednictvím oficiálního účtu na sociální síti Facebook.

Hudební skupinu VHS (Volné hudební sdružení) založil Vitásek v roce 2005 v Jilemnici se svými spolužáky Petrem Nevečeřalem a Milanem Rychtrem. V kapele původně zastával pozici kytaristy, postupem času však přešel do první linie a skrze mikrofon promlouval k publiku svým syrovým zpěvem a bezprostředním projevem, jež jejich fanoušci milovali.

V poslední době veřejně mluvil o škodlivosti závislostí, především o užívání tvrdého alkoholu a marihuany. Apeloval na své fanoušky, aby mu při koncertech nic z toho nenabízeli.

Kapela změnila v minulosti několikrát složení. V roce 2019 odešel na čas dokonce i sám Vitásek. Po roční pauze se však na pódia vrátil s novým elánem a chutí dále tvořit. Přestože mělo uskupení VHS pro letošní sezonu nasmlouvanou řadu vystoupení, podle informace z facebookového statusu je úmrtí hlavní tváře pro skupinu konečnou záležitostí.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.