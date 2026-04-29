„Kamarádi!!! S obrovskou bolestí v srdci vám musíme oznámit, že nás na vždy opustil náš Adámek. Tímto pro nás vše skončilo. Tak zapalte brčka a nebo svíčky a schovejte slzy pod svými víčky. Moc nám chybíš kamaráde!!! Odpočívej v pokoji,“ vzkazuje kapela svým fanouškům prostřednictvím oficiálního účtu na sociální síti Facebook.
Hudební skupinu VHS (Volné hudební sdružení) založil Vitásek v roce 2005 v Jilemnici se svými spolužáky Petrem Nevečeřalem a Milanem Rychtrem. V kapele původně zastával pozici kytaristy, postupem času však přešel do první linie a skrze mikrofon promlouval k publiku svým syrovým zpěvem a bezprostředním projevem, jež jejich fanoušci milovali.
V poslední době veřejně mluvil o škodlivosti závislostí, především o užívání tvrdého alkoholu a marihuany. Apeloval na své fanoušky, aby mu při koncertech nic z toho nenabízeli.
Kapela změnila v minulosti několikrát složení. V roce 2019 odešel na čas dokonce i sám Vitásek. Po roční pauze se však na pódia vrátil s novým elánem a chutí dále tvořit. Přestože mělo uskupení VHS pro letošní sezonu nasmlouvanou řadu vystoupení, podle informace z facebookového statusu je úmrtí hlavní tváře pro skupinu konečnou záležitostí.