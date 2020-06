Unikátní nález ukazuje neznámé foto hudebníka Roberta Johnsona, idolu nejen Erika Claptona

Praha Legendární meziválečný hudebník Robert Johnson je opět zdrojem senzace. Génius, který ovlivnil čtvrt století po smrti nastupující generaci britských i amerických muzikantů v čele s Erikem Claptonem, Bobem Dylanem, Keithem Richardsem nebo Jimmym Pagem, po sobě, jak jsme se domnívali, zanechal jen dvě podobenky. Teď byla objevena jeho třetí fotografie.

Nově objevený snímek Roberta Johnsona zdobí titulní stránku knihy Brother Robert (Bratr Robert), kterou za pomoci publicisty Prestona Lauterbacha napsala hudebníkova nevlastní sestra Annye C. Andersonová. Kniha vyjde ve Spojených státech 9. června a uveřejnění titulní stránky se snímkem spojené s citátem z knihy už teď vyvolalo poprask.

Fotografii si podle Andersonové pořídil Johnson sám v Memphisu na ulici. „Na Beale Street, poblíž Hernando Street, hned vedle Pee Wee´s Baru, kde psal svá blues W.C. Handy (jeden z velkých bluesových „hitmakerů“ své doby - pozn. aut.), bylo místo, kde si každý mohl vytvořit vlastní fotografii. Stačilo tam jen vstoupit, vhodit niklák, zatáhnout závěs a bylo to. Žádný fotograf tam nebyl. Jednoho dne, když mi bylo deset nebo jedenáct let, jsme šli kolem s mojí sestrou Carrie a bratrem Robertem. Vzpomínám si, že nesl kytaru a cestou si brnkal. Vstoupil do kabiny a pak říkal: ‚Nechal jsem si udělat obrázek.

‘,“ píše Andersonová ve svých pamětech.

Robert Johnson (jedna ze dvou doposud známých fotografií)

Nejen legenda o tom, že Robert Johnson upsal duši ďáblu, ale i to, že zemřel ve svých 27 letech patrně poté, co se napil z láhve s otrávenou whisky, již mu podal manžel ženy, kterou na jedné ze svých muzikantských štací svedl, dodává hudebníkovi hodně temnou pověst. Tu ostatně přiživují i některé texty jeho písní (jedna z nejslavnějších se jmenuje např. Me And The Devil Blues / Blues o mně a ďáblovi).

Na nově objevené fotografii, kterou jeho nevlastní sestra dlouhá desetiletí uchovávala mezi svými soukromými památkami, oproti tomu vidíme hudebníka rozesmátého a s přívětivými rysy. „Ukazuje bratra Roberta tak, jak si ho pamatuji - otevřeného, laskavého a velkorysého. Nevypadá jako ten muž opředený legendami, které o něm vyprávějí ti, kdo ho neznali a mluví o něm jako o opilci a rváči. Tohle je můj bratr Robert.“

Robert Johnson (jedna ze dvou doposud známých fotografií)

Hledání všemožných památek po Robertu Johnsonovi je už dlouhá desetiletí vděčným tématem lovců senzací. Například v roce 2008 byla zveřejněna fotografie dvou mužů, z nichž jeden měl být údajně bluesový zpěvák Johnny Shines a druhý Robert Johnson. Že tomu tak není ani v jednom případě potvrdila nejen antropologická analýza, ale také expertiza oblečení, které mají muži na sobě a které se prokazatelně nosilo až v letech po Johnsonově smrti. Identitu nepotvrdil ani hudebník David Honeyboy Edwards, který s Robertem Johnsonem za jeho života nějakou dobu vystupoval.

Údajná fotografie Roberta Johnsona (vlevo) a Johnnyho Shinese. Autenticita byla vyvrácena.

Za jediné dosud ověřené snímky Roberta Johnsona se až do nynějška považovaly dvě fotografie. Jedna ze začátku 30. let (s cigaretou, z fotograficé „niklákové“ budky, dost možná stejné jako nově objevený snímek) a druhá ateliérová, na níž Johnson pózuje s kytarou v parádním obleku a klobouku v roce 1935.