Unikátní přestavbu neratovického kostela ukazuje jeden z modelů umístěných v Domě umění

České Budějovice Málokterý současný český architekt dokáže svými návrhy a stavbami vzbudit takový ohlas jako Zdeněk Fránek. Výstava v českobudějovickém Domě umění však odhaluje jeho méně viditelnou stránku. Je klidnější a soustředí se na základní vlastnosti architektury. Dernisáž výstavy, na níž bude představen katalog, je už tuto sobotu.

Tvorba Zdeňka Fránka je pestrá, ale ať už se věnuje jakémukoli architektonickému úkolu, vždy prokazuje výrazné výtvarné nadání. Z poslední doby to jasně ukazuje třeba vítězný projekt nového vstupu pražské botanické zahrady elegantní linií tvaru. Výstava v Českých Budějovicích se soustřeďuje na jiný návrh, který se připravuje k realizaci: totiž kostel v Neratovicích.



Ovšem nelze jednoznačně říci, že by zde byl představen pouze tento jeden projekt. Vedle jedné konkrétní stavby má výstava Mental Relief několik dalších námětů, ačkoli zůstává velmi vzdušná. Je třeba zmínit, že jak je v českobudějovickém Domě umění dobrým zvykem, i samotný prostor galerie doznal v souvislosti s aktuální výstavou určitých změn.

Nejde přitom o žádné dramatické změny dispozice, jak dokládá nejlépe zeď, v níž se nacházejí řezy kostela v Neratovicích. Je třeba mít určitou znalost tohoto prostoru, aby si člověk všiml, že zeď je o něco širší. Naproti tomu druhá změna je snadno rozpoznatelná: protilehlá šikmá zeď narušuje jednoduchý řád místností. Díky tomu je najednou celý prostor nový, má odlišnou dynamiku a čitelnou pointu.

Dotknout se ideje

S touto změnou celého prostoru výstava ukazuje některé základní vlastnosti architektury. Na obou nových zdech jsou přítomny reliéfy; na zdi na levé straně se nachází několik málo asymetrických menších děr ve zdi. Není úplně jasné, čím a proč ty díry jsou. Do každé z nich lze pohodlně strčit ruku a uchopit, cítit něco, co lze nazvat architektonický proto-prostor. Ještě to není artikulovaný architektonický prostor, ovšem souvislá plocha už byla narušena a objevila se dimenze hloubky. Co vzniklo, je vtlačeno do roviny plochy, která zůstává přítomná jako začátek a hranice tohoto nového prostoru.

Mezi dvěma zdmi s reliéfy ve střední místnosti je pověšena rozměrná vizualizace vnitřního prostoru kostela v Neratovicích. Je pochopitelně ve srovnání s reliéfy řezů plochá, nicméně pomáhá zpřítomnit atmosféru, o jakou Zdeněk Fránek usiluje. Je přitom stále jen reprezentací něčeho, co zatím neexistuje jinak než jako představa. Dotýkáme se něčeho pomíjivého, něčeho stále ještě intimního, protože to ještě nebylo ovlivněno náhodami a nehodami skutečnosti: vidíme ideu.

A nejen vidíme, lze se jí dotknout, sledovat, jak se tvoří prostor. Konkrétně na řezech neratovického kostela sledujeme nejednoznačnost až protichůdnost formy, sledujeme napětí interiéru a exteriéru založené na odlišných pohybech kleneb. Vidíme zdi odvozené od tradičních kleneb, které vytváří rozlehlý meziprostor s rampami a galeriemi. Zde vstupuje minulost do přítomnosti, protože tento meziprostor se odvozuje od přelomových historických konstrukcí dvouplášťových kupolí, jakou je přelomová stavba raně renesanční kupole florentského chrámu Santa Maria del Fiore od Filippa Brunelleschiho.

Na českobudějovické výstavě lze vyzdvihnout ještě jednu věc: jemný smysl pro humor. Po vstupu do galerie návštěvník vidí malý les modýlků (mají jen několik málo centimetrů) celkového rozvržení hmoty. Hra s měřítkem je zábavná a prostě říká: ano, je mi jasné, že veškerá vynaložená snaha vede k něčemu, co v čase a prostoru zase tolik neznamená. I tak to ale má smysl, protože vytvořený prostor se stává žitým prostorem.