Unikátní způsob natáčení. Česká televize připravuje komediální seriál o pandemii

PRAHA Česká televize (ČT) i přes rušení filmových produkcí kvůli opatřením proti šíření koronaviru připravuje seriál, jehož tvůrci se rozhodli se současnou situací bojovat humorem. Projekt s názvem Láska v čase korony je dílem autorů rodinného seriálu Poldové a nemluvně a natáčení v improvizovaných podmínkách začne 14. dubna v pražských Vokovicích, ve vysílání ČT se seriál objeví od 27. dubna. Hlavní tvůrčí silou je producent Tomáš Baldýnský.

Natáčení pod vedením režisérů Jan Bártka a Jakuba Machaly se musí uskutečnit tak, aby nikdo ze štábu nebyl ohrožen. Na place budou přítomni jen herci a robotické kamery, počet členů štábu bude minimální. Scénář i organizace natáčení vzniká během telekonferencí. Herci nebudou mít roušky, proto je ztvární jak reální životní partneři, kteří spolu sdílejí i v civilním životě domácnost, nebo herci, mezi kterými bude při natáčení bariéra, například dveře.



„Chodím denně do divadla šít roušky a vůbec by mě nenapadlo, že bych mohla v této situaci točit. Ztvárním ženu, která není spokojena v manželství a do cesty jí přišel nový muž. A právě karanténa jí brání se s ním scházet. Jsem moc zvědavá na samotné natáčení, které nebude standardní,“ uvedla Zita Morávková.

Její seriálový i životní partner Petr Vršek označil nápad reflektovat nastalou koronavirovou situaci formou sitkomu za velmi zajímavý. „Karanténa nabízí spoustu originálních momentů. A jestli se dokážeme zasmát i v této těžké době, naučíme se jí i lépe čelit. Z nabídky točit jsem měl velkou radost a to jsem vlastně ještě nečetl scénář. Vím, že hraju manžela, který řeší nevěru své ženy. V době, kdy mi de facto ze dne na den skončila práce v Ypsilonce i v Dejvickém divadle, to je něco, co by mohlo zachránit i mé duševní zdraví,“ uvedl Vršek.

Plánovaných šest epizod rozehrává na pozadí pandemie příběhy obyvatel jednoho menšího českého činžáku. Hlavními hrdiny jsou teenager Franta, jehož rodiče se nestihli vrátit ze zahraničí, senior Libor, který je po letech odkázán sám na sebe, když jeho žena uvízne mimo město, a mladý manželský pár Petr a Anna, pro které zákaz vycházení a karanténa budou rozhodující zkouškou jejich vztahu. Jaké budou jejich osudy, zatím neví ani scenáristé, existuje totiž pouze scénář k prvnímu dílu.

Tvůrci kvůli inspiraci vyzývají diváky, aby se s nimi na webové stránce pořadu podělili o své zážitky ze společné izolace. „Máme zatím jenom jeden scénář a budeme nutně potřebovat pomoct,“ sdělil producent Baldýnský.

Autoři seriálu chtějí současnou situaci odlehčit, ale zároveň zachytit to, jakou silou společnost epidemie zasáhla. „Jde o velkou kreativní výzvu. Bude minimum času na všechno: jeden díl bude napsán, natočen a odvysílán za jeden týden. Mám pocit, že je správné zachytit aktuální situaci právě teď a tak, jak se na ni díváme současnýma očima. A ideálně s potřebným humorem, protože virová epidemie bude mít také velký dopad na psychiku nás všech,“ dodal režisér Bártek.