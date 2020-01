Unikl neuskutečněný Trevorrovůw scénář posledních Star Wars. Duel osudu by ságu ukončil jinak

PRAHA Sci-fi sága Star Wars by skončila úplně jinak, kdyby zůstalo u původního plánu a poslední díl natočil místo J. J. Abramse režisér Colin Trevorrow. Jeho film Duel osudu (Duel of the Fates) by skalním fanouškům pravděpodobně udělal mnohem větší radost než Vzestup Skywalkera. Již bylo potvrzeno, že na internet uniklý Trevorrowův scénář je pravý. VAROVÁNÍ - Článek obsahuje vyzrazení částí děje Vzestupu Skywalkera.