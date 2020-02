Unikly záběry ze zrušeného Star Wars seriálu. Režíroval by ho sám George Lucas

LOS ANGELES V roce 2005 mohl mít premiéru seriál Star Wars: Underground. Temnější pohled na oblíbenou ságu měl vizuálně připomínat cyberpunkové filmy. Zajímavý je i fakt, že projekt by měl pod taktovkou sám George Lucas, duchovní otec Star Wars. Seriál nedopadl, ale na internet nyní unikly asi pětiminutové testovací záběry.

Dějově se měl Underground odehrávat mezi epizodami Pomsta Sithů (3) a Nová naděje (4). Galaxie se měla vyrovnávat s následky rozkazu 66, zhouby rytířů Jedi. Dějově by bylo dílko zasazeno na městskou planetu Coruscant, konkrétně do jejího podzemí, ve kterém se to vždy hemžilo podvratnými živly, hazardem a nájemnými lovci. Estetika až nápadně připomíná cyberpunkové klasiky jako jsou film Blade Runner nebo seriál Ghost in the Shell.

Seriál se nepodařilo natočit kvůli ohromným nákladům na výrobu. V roce 2010 George Lucas oznámil, že je projekt uložen k ledu. V roce 2012 koupila studio Lucasfilm společnost Disney a od té doby o projektu slyšet nebylo. Je ale pravděpodobné, že ho potkal stejný osud jako chystanou ambiciózní videohru Star Wars 1313, kterou společnost Disney v roce 2013 oficiálně zrušila. Videohra měla být ostatně se seriálem úzce propojená.

Následující video jsou testovací záběry. Je nutno vzít v potaz, že neprošly žádnými úpravami, postprodukcí ani výstupní kontrolou. I přes fakt, že tedy nejde o hotový produkt, je zajímavé vidět, co studio Lucasfilms pro ságu plánovalo.