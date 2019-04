Upíří spolubydlící se příliš nemusí. Komediální seriál Co děláme ve stínech u diváků boduje

NEW YORK Když jeden byt v New Yorku sdílejí tři upíři, tak to zákonitě nemůže skončit dobře. Komediální seriál v hororovém hávu Co děláme v temnotách (What We Do in the Shadows) navazuje na úspěšnou stejnojmenný snímek z roku 2014. Pod vším je podepsán režisér Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Kluk).

Mockumentary



Zinscenovaná parodie natočená ve stylu dokumentárního díla.

Díky ceně dnešních podnájmů žije mnoho lidí na bytě s nějakým tím spolubydlícím. Co se dá ale dělat, když jsou oni spolubydlící upíři, žijí s vámi již několik století a občas nechávají nějakou tu krevní zásobu (ještě křičící, samozřejmě) povalovat na stole? Na to odpoví mockumentary seriál Co děláme v temnotách.

Upír Nandor (Kayvan Novak) byl velitelem v turecké dobyvačné armádě, která svého času obléhala i Vídeň. Laszlo Cravensworth (Matt Berry) je pravý anglický aristokrat, který se ani v novém tisíciletí nevzdal svých ryze viktoriánských zvyků. Nadja (Natasia Demetriouová) je rumunská upírka, která z lásky proměnila na krvesaje svého času právě Laszla. Nyní se ale stýká s člověkem, o kterém věří, že je převtělením jejího bývalého milence. Právě tahle povedená sebranka žije pohromadě v jednom bytě na newyorském předměstí. Podle prvních recenzí je jejich soužití záležitostí k popukání.

„Ti lidi ve sklepě byli zpola vypití,“ osočil se na svého spolubydlícího Nandor. „A kde vzali alkohol?“ podivil se Laszlo. „Ty to nechápeš, byli zpola vypití. Někdo je vypil,“ odvětí upír Nandor. Podobným humorem je seriál napěchovaný.

Seriál navazuje na úspěšný film z roku 2014. Ten představil jinou trojici upírů a místo New Yorku se odehrával ve městě Wellington na Novém Zélandu. Snímek se i přes omezenou distribucí stal kultem, který oceňují kritici i fanoušci.