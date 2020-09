Úspěch černobílého dramatu. Slámova Krajina ve stínu se chystá na zahraniční festivaly

PRAHA Historické drama Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy se po uvedení v českých kinech představí i divákům v zahraničí. Na začátku října film promítnou v Londýně na festivalu BFI London Film Festival, následně bude uveden na dalších filmových přehlídkách.

„Po promítání v Londýně uvede Krajinu ve stínu výrazný filmový festival kategorie A, jehož jméno je podle pravidel festivalu možné zveřejnit až koncem září,“ doplnil.



Dále se film představí na festivalu v Sao Paulu v Brazílii, v německé Chotěbuzi či ve francouzském Arrasu. „Zájem o Krajinu ve stínu projevily také přehlídky z americké Philadelphie, z Palm Springs nebo ze Sevilly,“ doplnil za producenty Jindřich Motýl.



Film se věnuje jedné z temných chvil české historie, divokému poválečnému odsunu Němců. Předpremiéra snímku se odehrála přímo na místě masakru, který se filmu stal inspirací. Mezi prvními diváky filmu byli i pamětníci takzvaného Tušťského masakru v oblasti Vitorazska na jihu Čech. Při divokém odsunu Němců tam partyzáni koncem května 1945 zabili 14 lidí. Dnes je vesnice součástí Suchdola nad Lužnicí.

Film vychází z konkrétní situace, podle režiséra Bohdana Slámy je ale jeho příběh aktuální a nadčasový a jako takový má šanci oslovit diváky bez znalosti historického kontextu snímku. „Je v něm řada situací a skutečností, které mají co říct i dnešnímu divákovi. Nebezpečí, že člověk přestane ctít hodnoty, jako jsou morálka a etika, a začne uvažovat o světě ideologicky, se týká i doby, ve které žijeme dneska,“ uvedl Sláma.

Obyvatelé Vitorazska žili po staletí v Rakousku, jejich obce byly přičleněny k Československu až v roce 1920. Když se na podzim 1938 objevila možnost vrátit se, řada lidí ji využila. Bylo to ale už po takzvaném anšlusu, takže se přihlásili k nacistickému Německu. Po válce to mělo své důsledky. „I pro film je to strašně silné. Přes lidi se tam převalily dějiny,“ uvedl již dříve scenárista filmu Ivan Arsenjev. Ve filmu hrají Stanislav Majer, Magdalena Borová, Barbora Poláková, Petra Špalková, Pavel Nový, Ondřej Malý či Zuzana Krónerová.