Útok chytlavou hudbou. Na Floridě vyhání bezdomovce z veřejných míst dětskými písničkami

Bezdomovci se bez povolení nastěhovali na venkovní pozemek u budovy Lake Pavilion hned u nábřeží. Budova je ve vlastnictví města a konají se v ní svatby nebo oslavy. Městu každý rok do pokladny přinese více než 240 tisíc dolarů, ale její budoucnost je právě kvůli lidem bez domova ohrožena. V okolí se totiž povalují fekálie a odpadky, což potenciální zájemce o pronájem odrazuje.

Město se rozhodlo pro boj s nezvanými hosty použít poměrně netradiční prostředky. Starosta Keith James potvrdil televizi Fox News, že je bezdomovcům pouštěna chytlavá dětská hudba. Konkrétně písničky Baby Shark (Malý žralok) a Raining Tacos (Prší tacos).

„Je to efektivní metoda a dočasné řešení pro ty, kteří si Lake Pavilion zamluvili. Nikoho z návštěvníků jinak nenutíme, aby zůstával na terase budovy a poslouchal tu hudbu. Ta hudba je slyšet právě jen na terase Lake Pavilionu. To je malá oblast v porovnání s celým nábřežím,“ myslí si Leah Rockwellová, městská ředitelka pro parky a rekreaci. „Nevěsta rozhodně při svém odchodu z večírku nemusí překračovat spící bezdomovce,“ dodává.



“Raining Tacos” is an obnoxious song playing at Lake Pavilion in West Palm Beach. City officials say it’s to deter people for congregating at the park late at night. Someone is still out here sleeping through it @CBS12 pic.twitter.com/YqJZHBU8fw