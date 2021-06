Bez žen a bez kvality? Z čeho vybírat, když si chcete přečíst opravdu dobrou knihu

16. června 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Kultura

PRAHA Tak nám zabili Ferdinanda, chtělo by se říct s paní Müllerovou. Nebo spíš: Tak máme za sebou Magnesii Literu 2021, tedy oceňování nejlepší české literatury loňského roku. Nedá se říci, že by naše knižní produkce byla po smrti jako arcivévoda konopišťský, ale rozhodně zažívá ústup ze slávy. Alespoň co se týče beletrie.

Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. Tak si to tato nejdůležitější tuzemská knižní cena vetkla do štítu a patří jí za to velký dík. Jenže letos neměli porotci z čeho brát. Snad za to mohla koronavirová pandemie, jež ochromila vydávání i prodej knih (a minimálně na jaře ho úplně zastavila), že konkurenceschopnost české literatury znatelně poklesla (to však nevysvětluje fakt, že přihlášených publikací bylo letos téměř stejně jako loni, tedy přes čtyři sta).

Když se předloni knihou roku staly Hodiny z olova Radky Denemarkové, nejlepší prózou Teorie podivnosti Pavly Horákové a poezií Pernambuco Ivana Wernische, nebyl důvod se hádat. Další nominované knihy totiž byly rovněž velmi silné – Herbář k čemusi horšímu Petra Borkovce, Nulorožec Petra Stančíka, objevem roku Anna Cima a její Probudím se na Šibuji… všechny tyto tituly naznačují mimořádně silný ročník. Jenže už loni to nebyla žádná sláva: který z vítězných, respektive nominovaných titulů se bude číst ještě za pár let?