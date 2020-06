Už pátý životopis v češtině tentokrát přináší všechno o Leonardu Cohenovi

Do utěšeně narůstající řady knih, týkajících se kanadského písničkáře a spisovatele Leonarda Cohena přibyl velmi vítaný svazek: biografie I’m Your Man britské publicistky Sylvie Simmonsové. Je považována za nejlepší knihu svého druhu.

Je zajímavé, jak moc u českého publika osobnost Leonarda Cohena rezonuje. Jinak by nebylo možné, aby téměř „vedl“ mezi hudebníky, o nichž si můžeme přečíst knihy v češtině. Na prvním místě jistě jsou Beatles a jejich členové sólo, ale těžko hledat někoho, kdo by na dalším místě předčil Cohena.

Jen jeho aktuální biografie je v češtině už pátá. Předcházejí Život v umění (Ira Nadel, 1995), Píseň Leonarda Cohena (Harry Rasky, 2009), Pozoruhodný život (Anthony Reynolds, 2012) a Život, hudba a vykoupení (Liel Leibovitz, 2014).

Protože je ale Leonard Cohen také vážený spisovatel (ostatně, zlí jazykové tvrdili, že když už v roce 2017 musel dostat Nobelovu cenu za literaturu nějaký písničkář, měl to být spíš on než Bob Dylan), v českých překladech vyšla i řada jeho vlastních děl, tedy oba romány Oblíbená hra a Nádherní poražení a sbírky či výbory poezie.

Důvěrná tajemství

Kniha nazvaná podle jedné z Cohenových nejslavnějších písní (a celého alba) I’m Your Man má dvě zásadní výhody, které jí jaksi „umetají cestu“ k tomu, postavit se mezi všemi srovnatelnými díly na piedestal. Za prvé je autorizovaná a z velké části vznikla na základě osobních rozhovorů autorky s objektem jejího zájmu a díky tomu že jí Cohen zpřístupnil svůj archiv. Není to tedy dílo (pouze) vysezené u stolu při probírání se výstřižky, případně sestavené z názorů jiných typu „jedna paní povídala“.

A za druhé: vznikala a poprvé (2012) vyšla v době, kdy už měl Cohen většinu života za sebou, neměl potřebu cokoli zamlčovat. A její přeložené vydání v doslovu dovádí děj až ke Cohenově smrti, je tedy úplná, „definitivní“. Zachycuje i fantastické album You Want It Darker, které vyšlo pár týdnů před Cohenovým odchodem.

Jako jakýsi bonus k tomu, že kniha (jejíž úctyhodný rozsah činí, mimochodem, přes pět set stran, včetně obsáhlého poznámkového aparátu a pár stránek nepříliš kvalitně vytištěných fotografií, což je mimochodem opravdu jediná piha na kráse) může posloužit za vzor nejen hudebních biografií je i to, že autorka je velmi schopná literátka.

Už jen úvodem dokáže dokonale „vcucnout“ do děje a dát jasně na vědomí, s čím můžeme počítat: „Je to elegantní, dvorný muž se starosvětskými manýry. Při setkání se ukloní, když opouštíte místnost, vstane. Pečuje o vaše pohodlí a nedává nijak najevo, že se možná sám pohodlně necítí. Jen z toho, že v kapse nenápadně přebírá korálky řeckého růžence, si můžete domýšlet, že se snad potřebuje diskrétně zbavit stresu. Povahou je spíše uzavřený a plachý, ale pokud to okolnosti vyžadují, dokáže zakročit důstojně i s humorem. Svá slova pečlivě váží, jako básník či politik. … V jeho vyjadřování je cosi spikleneckého, což platí i pro jeho písně. Vzbuzuje dojem, že vám sděluje důvěrná tajemství.“ K dobrému dojmu přispívá i kvalitní překlad Pavla Pokorného a odborná redakce Raniho Tolimata.

Život Leonarda Cohena provázely podivuhodné situace, skvělá i zpackaná vystoupení, dokonalá i slabší alba, milostné a drogové eskapády jakož i léta buddhistického odříkání. O tom všem, a o odrazu toho všeho do umělcovy tvorby, Simmonsová velmi čtivě a se zjevně hlubokým ponorem píše. Čtenář nemá pocit, že by před ním bylo cokoli zastřeno, že by se cokoli důležitého nedozvěděl, nic z toho nemá ale ani špetku bulvárního nátěru. Díky za to.