V 60 letech zemřel herec a výtvarník Čestmír Řanda. Diváci ho znali z Tmavomodrého světa

V pondělí ve věku 60 let náhle zemřel herec, scénograf, producent a výtvarník Čestmír Řanda mladší. Hrál například ve filmu Tmavomodrý svět či v televizních seriálech, byl synem známého herce Čestmíra Řandy staršího.

Podle serveru iDnes.cz potvrdili úmrtí herce v pondělí na Facebooku jeho přátelé. Blesk.cz píše, že Řandu našla v pondělí v jeho bytě přítelkyně. „Byl celý bílý. Rychlá se ho snažila resuscitovat, ale bohužel to nezvládl. Jestli to byl infarkt, to nikdo neví, to ukáže až nařízená pitva,“ uvedl pro server dlouholetý Řandův kamarád moderátor Slávek Boura.

Čestmír Řanda mladší hrál například ve filmech Jana Svěráka Tmavomodrý svět a Ropáci či ve válačném dramatu Stalingrad. Televizní diváci ho také mohli vidět v seriálech Život a doba soudce A. K., Atentát, Ulice či Zdivočelá země.