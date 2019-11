Konec Topseriálů? Asi si řekli, že už jim to za velké riziko nestojí, podotýká expert

PRAHA Zátah na pirátské servery znamenal stopku pro řadu seriálových a filmových fanoušků. Internetoví piráti v Česku žili beze strachu ze soudů. „ Za posledních deset či patnáct let padlo těch verdiktů tak málo, že šlo o kapku v moři,“ říká Tomáš Vyskočil, zakladatel serveru Filmtoro.cz.

LN: O zátazích na piráty se mluví delší dobu. Je tohle první velký úspěch Aliance pro kreativitu a zábavu (ACE)?

Je to jeden z velkých úspěchů za poslední dva tři roky. Není to ale jejich první.

LN: Pamatuji si zátah na server Megaupload z roku 2012. Dá se s ním ten letošní nějak porovnat co do rozsahu?

To je něco trochu jiného. V případě Megauploadu se jim podařilo odstranit server na nahrávání i stahování. ACE se tentokrát podařilo zavřít několik na sebe navazujících uložišť. Ty ale sloužily pro desítky webů po celé Evropě, které na nich byly závislé. Jejich obsah totiž vkládaly na své stránky. Podařilo se jim tak de facto rozbít pirátskou síť po celé Evropě. Byl to jejich cíl od samého začátku. Šli po rovnou po zdroji, ne po webech, na kterých se obsah jen přehrával.

LN: Takhle fungovaly i Topserialy.to, které zviditelnila i na Facebooku plánovaná stávka. V komentářích u té události se lidé chlubí tím, že nelegálně sledují či stahují seriály. Znamená to tedy, že je tady pirátská kultura zvolněná?

Nedokážu si představit, že by se s tím někdo chlubil třeba v Německu. Myslím si ale, že v zemích střední Evropy je pirátství obecně rozšířenější záležitostí, než bude nějaký celosvětový průměr. To, co je zajímavé a proč se tím ty lidé mohou chlubit, je to, že u nás nikdy neexistoval nějaký větší zásah proti pirátským webům. Za posledních deset či patnáct let padlo těch verdiktů tak málo, že šlo o kapku v moři. Ti lidé se tak prakticky vůbec nemusí bát se k tomu hlásit.

Pro spoustu lidí také stahování znamená to, že neporušují zákon. On ten výklad je pochopitelně komplikovaný, ale obecná definice autorského zákona říká, že pokud si to stahujete pro vlastní potřebu, tak vlastně nic neporušujete. To je samozřejmě na delší diskuzi s právníkem. Zákon ale jednoznačně porušují ti, kteří ten obsah na weby nahrávají. Chrání je ovšem anonymita.

LN: Jak významný byl server Topserialy.to? Dá se třeba říct, že byl v Čechách největší?

Z hlediska seriálů rozhodně. Myslím, že i z hlediska návštěvnosti. Z odhadů pocházejících z webu, který to sleduje, můžeme říct, že Topserialy měly okolo půl milionu návštěv denně. To je určitě řadilo mezi tři až pět největších webů v Čechách a na Slovensku. Nakonec jej tvůrci vypnuli dobrovolně.

Je potřeba říct, že konec Topserialu a třeba i jiných webů navázaných na zahraniční uložiště má dva pravděpodobné důvody. Ty ale nesouvisí přímo se zásahem ACE. Tyto weby by totiž mohly teoreticky fungovat dál, ale znamenalo by to, že ten obsah z uložišť v západní a jižní Evropě by museli vzít a nahrát ho například na ruské servery, které budou fungovat vesele dál. To by ale pochopitelně bylo velmi pracné a časově náročné. Bavíme se tu o stovkách seriálu o mnoha epizodách.

Druhá věc je jiná. Tvůrci určitě pochopili, že když dokáže aliance majitelů práv odstranit i opravdu velké weby, oni by mohli být ti další na řadě. Možná tam proběhlo nějaké rozhodnutí v tom smyslu, že už jim to za to riziko nestojí.

LN: Pirátské weby jsou jen jednou z nelegálních cest. Existují tady poskytovatelské servery typu Ulož.to. Není tak těžké stáhnout si něco z torrentových serverů a využít obsáhlé databáze českých titulků.

Samozřejmě. To, že se zavřely Topserialy.to, rozhodně neznamená konec pirátství v Čechách. Konkurence je veliká a když zavřete jeden pirátský web, další dva vzniknou. U Ulož.to je to komplikovanější, protože je pod neustálým drobnohledem a kontrolou. Topserialy.to byl strukturovaný web typu Netflixu, kam přijdete, zvolíte si seriál a máte všechny díly k dispozici. Takhle to u Ulož.to nefunguje. Musíte hledat. Ten seriál tam pak možná je, ale možná také není.

Torrent je označení souboru, který obsahuje informace nezbytné ke stahování pomocí programu/systému BitTorrent. Ten funguje na principu toho, že stahující uživatel (pirát) zároveň nabízí část daného obsahu ostatním stahujícím. Každý ze stahujících se tak stává pachatelem.

LN: Těží tedy pirátské servery z pohodlností lidí? Piráti si mohou přece stáhnout seriál přes torrenty a přidat titulky.

Torrenty určitě využívá hodně lidí. Ti ale ví o tom, že ten, kdo stahuje, zároveň i nabízí, takže se stává oficiálním pachatelem toho činu. Tam ta obecná fráze „když si to stahuju pro vlastní potřebu, tak jsem z obliga“ neplatí.

Tyrion Lannister (Peter Dinklage) v troskách Králova přístaviště. Hra o trůny, 8. série, 6. část. Jon Sníh neboli Aegon Targaryen (Kit Harington). Hra o trůny, 8. série, 6. část.

Základní důvod úspěchu pirátských serverů, na který ukazuje i ta chystaná brněnská stávka, je to, že si lidé navykli na filmy a seriály zdarma. Bavíme se o produktech, které se legálně zdarma jinde sehnat nedají.

LN: Chápu, že je to tak u věcí, které jinde zadarmo nejsou. Hodně oblíbeným seriálem je ale například i Mladý papež Paola Sorrentina. Ten ale koupila a do svého programu zařadila Česká televize. Je tedy možné, že „pirátění“ klesá, když je zde daný seriál prakticky volně dostupný?

To, jestli „pirátění“ ovlivňuje či neovlivňuje reálné věci, je stále předmětem sporů. Česká televize to nabízí svým vlastním cílovým divákům, kteří budou pravděpodobně jiní než převážně mladí internetoví piráti.

Prima také vysílá celou řadu amerických seriálů. Určitě si ale spočítala, že i když ten daný seriál spousta diváků někde viděla, jejich cílová skupina jsou ti, kdo ocení český dabing a pohodlné sledování na televizi. Vyplatí se jí to koupit.

Leak (anglicky: únik) je záměrné či nezáměrné vypuštění informací či obsahu.

LN: Občas se stává, že nějaký seriál unikne na internet ještě před premiérou a dostane se právě na pirátské servery. Třeba Hra o trůny má tak skalní fanoušky, že i předplatitele HBO předčasný únik přece musí motivovat k nelegálnímu sledování.

Ty úniky, takzvané leaky, nebývají časté. U Hry o trůny se před dvěma nebo třemi roky stalo, že první čtyři díly té nepříliš dlouhé řady unikly na internet všechny najednou a před premiérou. Byla to obrovská kauza. HBO se nakonec podařilo vypátrat, odkud únik proběhl. Kvůli tomu také zastavila všechna online promítání pro novináře nebo partnery.

A zase v řetězech: Tyrion Lannister (Peter Dinklage). Hra o trůny, 8. série, 6. část.

Říká se, že občas k únikům dochází úmyslně. Nějaká společnost úmyslně pošle ven první díl seriálu ještě před premiérou, aby si otestovala zájem. Obecně si ale nemyslím, že zrovna v tomto případě by divák, který má HBO předplacené, byl nějak v nevýhodě a musel se dívat nelegálně. K únikům dochází opravdu zřídka.

Spotify je původně švédská služba umožňující streaming hudby od vybraných hudebních vydavatelství.

LN: Každá z online videoték má něco. Kdyby se divák chtěl podívat legálně například na Stranger Things a Hru o trůny, už musí mít předplacené HBO i Netflix. Sice to jednotlivě nejsou velké částky, ale nasčítá se to. Pirátské servery mají všechno pohromadě a ještě jsou samozřejmě zadarmo. Hodlají to společnosti nějak řešit? Třeba spojenou globální videotékou s nabídkou všeho.

Častý argument je, že lidem chybí u seriálů něco jako je Spotify pro hudbu. Je nutné říct, že filmy a seriály jako hudba nefungují. Když se vydá nové album, tak ho můžete hrát v rádiích i klubech. Jde o to, že někdo hudbu vytvoří a jiný někdo jiný ji distribuuje. U filmů a seriálů platí to, že producent je často i distributorem. Když televize vyrobí seriál, je pochopitelné, že si ho chce pouštět jen u sebe. Když jdete do McDonaldu, tak vám také neprodají zboží z jiných fastfoodových řetězců.

Snaha o nějakou agregaci služeb tu ale je. Například existuje služba Apple TV Channels, která nabízí například televize HBO, Showtime nebo Starz. Nikdy to ale nebude všechno. Netflix do toho nepůjde, Disney taky ne. Všichni se teď snaží budovat vlastní platformy a chránit si svůj obsah. Uvidíme, jak to bude vypadat za pár let.

Královna Severu Sansa Stark (Sophie Turnerová), Hra o trůny, 8. série, 6. část. Tyrion Lannister (Peter Dinklage) sleduje s hrůzou ohnivé řádění své královny. Hra o trůny - 8. série, 5. díl.

Poradím lidem, kteří se chtějí podívat na Hru o trůny nebo Černobyl, ať si předplatí HBO na měsíc a pak to zruší. Poté si zase mohou předplatit Netflix na měsíc a podívat se třeba na Stranger Things. Nemusíte si přece předplácet všechny videotéky najednou. Každá z těch služeb na měsíc stojí přibližně jako lístek do kina.

Binge (anglicky: flákat se) označuje dlouhé sledování dílů či celých sérií seriálu v kuse. Často na jeden zátah.

LN: Když chci v kuse zhlédnout nějaký seriál, můžu si pořídit zkušební verzi dané videotéky. Případně si můžu zkusit založit novou emailovou schránku a zkušební verzi zopakovat.

To není tak jednoduché, protože mnoho webů zavedlo zkušební verze podmíněné například zadáním údajů z kreditní karty. Třeba v Polsku u Netflixu zkušební verzi kvůli častému zneužívání zrušili úplně.

Trial (anglicky: zkouška) označuje zkušební verzi programu či služby.

Pokud ale opravdu nezištně chcete něco vyzkoušet, každá služba nabízí sedm dní zdarma. Například Amazon Prime nabízí prvních šest měsíců za tři dolary (necelých 70 korun), pak to naskočí na nějakých šest, sedm dolarů (zhruba 140 - 160 korun). Jak se stupňuje konkurence, dá se očekávat, že se nabídky budou zlepšovat. Myslím si, že náš čekají hezké časy.