V daleké, předaleké galaxii to vře. Vzestup Skywalkera se představuje v poslední ukázce

LOS ANGELES „Postavit se strachu, to je osudem každého rytíře Jedi.“ Závěr Skywalkerovské ságy, devátý řadový film ze světa Star Wars, neochudí fanoušky o velkolepé vesmírné bitvy i duely se světelnými meči. Snímek dorazí do českých kin 19. prosince.

Po 42 letech od premiéry filmu Star Wars: Nová Naděje se sága rodu Skywalkerů dočká svého definitivního konce. Alespoň to slibují tvůrci.

Samotný příběh filmu je přísně držen pod pokličkou. Poslední řadová epizoda s podtitulem Poslední z Jediů (2017) rozehrála hrdinům karty tak, že uzavřít celý příběh bude pravděpodobně vyžadovat hodně děje. Víme akorát, že děj se posune o rok dopředu od událostí Posledního z Jediů.

Z poslední ukázky, která toho tradičně prozrazuje nejvíce, můžeme vyčíst definitivní návrat Dartha Sidiouse, mocného Sitha a mistra Dartha Vadera. Sidious je v šesté epizodě Návrat Jediho shozen do jednoho z reaktorů vesmírné lodi, ale jeho smrt mohla být nakonec jen zdánlivá. V ukázce je slyšet také hlas Luka Skywalkera (Mark Hamill). Je tak pravděpodobné, že se ústřední postava celé ságy vrátí alespoň jako posmrtná projekce Síly.



Rozloučení to bude jistě velkolepé a hlavně dlouhé, což naznačuje i fakt, že dvorní skladatel celé ságy John Williams složil pro film 135 minut hudby. To je nejvíce v historii celé ságy. Snímek Vzestup Jedie by tak teoreticky mohl být také nejdelším filmem ze světa Star Wars.



Největší vášně mezi vyvolala srpnová ukázka na film. Ta představila Rey (Daisy Ridleyová) v černém plášti a rudém meči o dvou břitvách - poznávacích znacích přívrženců Temné strany síly, případně samotných Sithů.

Na zvrat možná odkazuje i název filmu Vzestup Skywalkera. Rey ale do rodiny Skywalkerů nepatří, její rodiče jsou neznámí a dívka se od mládí živila jako sběrač technického odpadu na planetě Jakku. Kylo Ren (Adam Driver) ale Skywalkerem je. Jeho matka Leia Organa (Carrie Fisherová) je dcerou Anakina Skywalkera, pozdějšího Dartha Vadera. Je tedy on tím Skywalkerem, o kterém se mluví v názvu? Populární fanouškovské teorie spekulovaly již dříve o tom, že oba hrdinové změní strany - Rey přejde ke zlu, Kylo v sobě nakonec nalezne dobro.