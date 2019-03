Když Pitt a Di Caprio sousedí s obětí Mansonova kultu. Podívejte se na ukázku nového Tarantinova filmu

LOS ANGELES Tenkrát v Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood) se děly věci! Píše se rok 1969 a v lesku filmových kamer hledají štěstí herci. Ve stínu ale vyčkává vražedný kult. Podle nové ukázky lze usuzovat, že i již devátý Tarantinův film pojede ve stejném duchu, v jakém byly ty předchozí - silné herecké výkony v divoké jízdě, která se nebere příliš vážně. Film zamíří do českých kin 3. srpna.

Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) je dohasínající hvězda westernových seriálů, pro kterou už moderní doba roku 1969 nemá místo. Ta nejlepšího kamaráda má svého vlastního kaskadérského dvojníka Cliffa Bootha (Brad Pitt). „Oba se neúspěšně snaží prosadit v Hollywoodu, který již nepoznávají. Ale Rick má velmi slavnou sousedku... Sharon Tateovou,“ uvedlo studio Sony Pictures v tiskovém prohlášení již loni v březnu.

Sharon Tateová (Margot Robbieová), tehdy manželka režiséra Romana Polanského, je nejslavnější obětí šíleného Charlese Mansona (Damon Herriman) a jeho následovníků. Skupina během dvou dní v srpnu 1969 povraždila v Los Angeles sedm lidí, Tateové tehdy bylo 26 let a byla v osmém měsíci těhotenství. Manson byl odsouzen k doživotí a loni v listopadu ve věku 83 let zemřel.

Ve hvězdně obsazeném filmu si kromě Brada Pitta, Leonarda DiCapria a Margot Robbiové zahrají například i Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth nebo Timothy Olyphant.