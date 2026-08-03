Dublin se loučí s Glenem Hansardem. Poslední hold může vzdát i veřejnost

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  7:01aktualizováno  7:01
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Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023)

Zpěvák a písničkář Glen Hansard (2023) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Glen Hansard byl v Telči už poněkolikáté.
Koncert Glena Hansarda a Markéty Irglové ve Foru Karlín (21. května 2025,...
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V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se v pondělí může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glenem Hansardem, který zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Pohřeb se uskuteční v úterý, jak už dříve oznámila rodina na Facebooku. Kaple bude pro veřejnost otevřena od 11:00 do 16:00 místního času (12:00 až 17:00 SELČ).

Veřejnost se bude moci zúčastnit také úterního pohřbu. Vstup do katedrály svatého Patrika v centru Dublinu však bude vzhledem k očekávanému počtu účastníků omezený. Irská veřejnoprávní stanice RTÉ oznámila, že obřad bude živě vysílat. Poslední rozloučení bude možné sledovat také online prostřednictvím portálu RIP.ie.

Rodina požádala všechny, kteří by chtěli poslat květiny nebo dary, aby raději přispěli irské charitativní organizaci Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova, nebo organizaci Ukrainian Action působící v Irsku i v zahraničí a zajišťující humanitární pomoc Ukrajině bránící se ruské invazi.

Hansard začínal jako pouliční hudebník v Dublinu. V roce 1989 založil skupinu The Frames, která se postupně zařadila mezi nejvýraznější irské kapely. Celosvětový úspěch mu přinesla spolupráce s Češkou Markétou Irglovou, s níž získal Oscara za píseň Falling Slowly. Po úspěchu následovalo rozsáhlé turné po koncertních sálech a festivalech po celém světě.

Hansard působil také jako sólový interpret. Jeho album Didn’t He Ramble z roku 2015 bylo nominováno na cenu Grammy v kategorii nejlepší folkové album. Od roku 2022 byl ženatý s finskou básnířkou Maire Saaritsaovou, s níž měl syna.

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