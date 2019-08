V japonském táboře straší duch. The Terror znovu míchá děsivou historii s nadpřirozenem

USA Pokračování seriálu The Terror s podtitulem Infamy (Hanba) vyměnilo ledové pustiny za shromažďovací tábor. To ale neznamená, že by byla méně mrazivá. Druhá série měla premiéru 12. srpna.

Během druhé světové války to japonská menšina v Americe nemá jednoduché. Po útoku na Pearl Harbor jsou k nim všichni velmi podezřívaví. Vláda je zavírá to takzvaných válečných imigračních táborů, které si v lecčem nezadají s nacistickými koncentračními tábory. Jedna taková skupinka se dostává i do tábora Colinas de Oro. Kromě hrubého zacházení jim hrozí i nebezpečí - mají mezi sebou špióna, který pracuje pro japonské císařství. Co víc, tábor obchází duch, který tam pravděpodobně nepřišel jen na návštěvu. The Terror míchá skutečné historické události s nadpřirozenem. Tím nadpřirozeným elementem je tentokrát duch (yōkai), u kterého se tvůrci inspirovali japonskými duchařskými povídkami, kterým se říká kaidan. The Terror RECENZE: Nový strašidelný historický seriál The Terror o ztracené námořní expedici bude hit

V ledových pustinách nečeká námořníky jen mráz. Seriál The Terror prozkoumává záhadu

Průlom v námořní záhadě: Našel se vrak lodi Terror. Měla objevit severní cestu do Pacifiku Zajímavostí určitě je, že jednu ze seriálových postav, starého rybáře Yamato Nobuhira, ztvárnil americký herec George Takei. Ten se proslavil především jako kormidelník Hikaru Sulu ze seriálové ságy Star Trek. Kromě toho je dnes již 82letý Takei i přeživším jednoho ze skutečných táborů, kterými se seriál inspiroval. Takei tak u The Terror figuroval také jako konzultant. První série úspěšného seriálu se věnovala skutečné a „prokleté“ Franklinově expedici. V roce 1845 se vydaly dvě lodě - Erebus a Terror (odtud název seriálu) - aby prozkoumaly takzvanou Severozápadní cestu mezi Atlantským a Tichým oceánem. Obě lodě i s posádkou zmizely beze stopy. Seriál ale sleduje poslední dny námořníků z obou lodí. Ti musí bojovat s mrazem, nedostatkem jídla, strachem a hlavně jeden s druhým. Když jde o přežití, tak ustupují lidské zákony stranou. Námořníky v ledových pustinách navíc cosi loví. Jedním z taháků první série je i herec Jared Harris v hlavní roli. Harrise mohou diváci znát hlavně jako inženýra Valerije Legasova ze seriálového hitu Černobyl. v