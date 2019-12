V kině proti gigantovi. Muzikál Cats bude kvůli Star Wars nejspíš kasovní katastrofou

Podle Scotta Waplera z webu Birth.Movies.Death hovoří kasovní odhady o velice skromném výdělku 14-16 milionů dolarů o prvním víkendu (opening week) pro Cats. Vzhledem k tomu, že muzikál má udávaný rozpočet okolo 90 milionů dolarů, mohlo by se studiu Universal Pictures opravdu krutě nevyplatit poslat jej do kin souběžně se Star Wars.

Devátá epizoda Hvězdných válek se příliš strachovat nemusí. Odhady jí o prvním víkendu v kinech přisuzují výdělek 175-200 milionů dolarů. Rozpočet snímku společnost Disney dosud nezveřejnila.



