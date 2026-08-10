Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá.
Obžalován byl z vraždy smrtící zbraní se záměrem propagovat, upevnit pozici či pomoci Shakurovou smrtí kriminálnímu gangu. Soudní proces podle agentury AP zřejmě neodhalí, kdo ze čtyř lidí jedoucích v cadillaku stiskl spoušť. Naživu je z nich už pouze Davis. Prokurátoři místo toho chtějí dokázat, že střelba začala na pokyn obviněného, který podle nich poskytl vražednou zbraň.
V roce 2019 Davis napsal knihu o své roli v zabití rappera. Podrobně v v ní popisuje plán konfrontovat Shakura a šéfa nahrávací společnosti Death Row Records Mariona „Sugea“ Knighta v odvetě za předcházející potyčku v ten samý večer. Obsah knihy a Davisova další prohlášení se proti němu prokuratura chystá využít jako klíčové důkazy.
Nevyřešený případ dodnes fascinuje hiphopové fanoušky po celém světě. Shakur je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů vůbec. Bylo mu 25 le, když ho v noci 7. září 1996 těžce zranili při střelbě z auta poblíž lasvegaského Stripu, jedné z hlavních městských dopravních tepen. Rapper jel v BMW, které řídil zakladatel vydavatelství Death Row Records Marion „Suge“ Knight.
Kolona asi deseti aut čekala na červenou, když vedle BMW zastavil bílý cadillac a ozvala se střelba. Shakur byl několikrát postřelen a o týden později zemřel.
Smrt slavného hiphopera přišla v době, kdy se jeho čtvrté sólové album All Eyez on Me udrželo v hitparádách a prodalo se ho přibližně 5 milionů kopií. Tupac Shakur byl šestkrát nominován na cenu Grammy, a je považován za jednoho z nejvlivnějších a nejvšestrannějších raperů všech dob.
Před svou smrtí vedl spor s hudebním rivalem Biggie Smallsem, známým také jako Notorious B.I.G., který byl v březnu 1997 také smrtelně postřelen. Oba v té době byli středobodem rivality mezi východním a západním pobřežím, která v polovině 90. let definovala hiphopovou scénu.
Tupac Shakur se stal jedním z nejznámějších představitelů amerického rapu, za svou kariéru dokázal prodat kolem 20 miliónů nahrávek. Zahrál si také v několika filmech, z nichž poslední byl Gridlock.
Jako představitel odrůdy rapu označovaného „gangsta rap“, která oslavuje násilí (zejména proti policistům) a oplývá vulgárnostmi a urážkami žen, se sám dostal několikrát do konfliktu se zákonem. Byl odsouzen k podmínečnému trestu vězení na čtyři a půl roku za „sexuální násilí“.
Vězení poznal již v prvních dnech svého života, neboť jeho matka se jako členka černošského extremistického hnutí Černí panteři dostala počátkem 70. let do vězení těhotná.