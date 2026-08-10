V Las Vegas začíná soud s mužem obviněným z vraždy slavného Tupaca

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  13:01aktualizováno  13:01
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Tupac Shakur.

Tupac Shakur. | foto: Profimedia.cz

Slavný rapper Tupac (2Pac)
Tupac Shakur na malbě v Los Angeles v Kalifornii (2026)
Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá....
Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá....
16 fotografií
V Las Vegas začíná soud s mužem obviněným z vraždy amerického rappera Tupaca Shakura (2Pac) 7. září 1996. Jeden z nejprodávanějších hudebníků americké hiphopové scény zemřel téměř před třiceti lety ve věku 25 let poté, co jej na ulici v Las Vegas zasáhly kulky vypálené z jedoucího cadillaku.

Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá.

Obžalován byl z vraždy smrtící zbraní se záměrem propagovat, upevnit pozici či pomoci Shakurovou smrtí kriminálnímu gangu. Soudní proces podle agentury AP zřejmě neodhalí, kdo ze čtyř lidí jedoucích v cadillaku stiskl spoušť. Naživu je z nich už pouze Davis. Prokurátoři místo toho chtějí dokázat, že střelba začala na pokyn obviněného, který podle nich poskytl vražednou zbraň.

Tupac Shakur.
Slavný rapper Tupac (2Pac)
Tupac Shakur na malbě v Los Angeles v Kalifornii (2026)
Třiašedesátiletý Duan „Keffe D“ Davis byl obviněn v roce 2023 a vinu odmítá. Soud v Las Vegas (srpen 2026)
16 fotografií

V roce 2019 Davis napsal knihu o své roli v zabití rappera. Podrobně v v ní popisuje plán konfrontovat Shakura a šéfa nahrávací společnosti Death Row Records Mariona „Sugea“ Knighta v odvetě za předcházející potyčku v ten samý večer. Obsah knihy a Davisova další prohlášení se proti němu prokuratura chystá využít jako klíčové důkazy.

Nevyřešený případ dodnes fascinuje hiphopové fanoušky po celém světě. Shakur je považován za jednoho z nejvlivnějších rapperů vůbec. Bylo mu 25 le, když ho v noci 7. září 1996 těžce zranili při střelbě z auta poblíž lasvegaského Stripu, jedné z hlavních městských dopravních tepen. Rapper jel v BMW, které řídil zakladatel vydavatelství Death Row Records Marion „Suge“ Knight.

Kolona asi deseti aut čekala na červenou, když vedle BMW zastavil bílý cadillac a ozvala se střelba. Shakur byl několikrát postřelen a o týden později zemřel.

Záběr na auto po střelbě. Na její následky zemřel slavný rapper Tupac (2Pac)

Smrt slavného hiphopera přišla v době, kdy se jeho čtvrté sólové album All Eyez on Me udrželo v hitparádách a prodalo se ho přibližně 5 milionů kopií. Tupac Shakur byl šestkrát nominován na cenu Grammy, a je považován za jednoho z nejvlivnějších a nejvšestrannějších raperů všech dob.

Před svou smrtí vedl spor s hudebním rivalem Biggie Smallsem, známým také jako Notorious B.I.G., který byl v březnu 1997 také smrtelně postřelen. Oba v té době byli středobodem rivality mezi východním a západním pobřežím, která v polovině 90. let definovala hiphopovou scénu.

Tupac Shakur se stal jedním z nejznámějších představitelů amerického rapu, za svou kariéru dokázal prodat kolem 20 miliónů nahrávek. Zahrál si také v několika filmech, z nichž poslední byl Gridlock.

Jako představitel odrůdy rapu označovaného „gangsta rap“, která oslavuje násilí (zejména proti policistům) a oplývá vulgárnostmi a urážkami žen, se sám dostal několikrát do konfliktu se zákonem. Byl odsouzen k podmínečnému trestu vězení na čtyři a půl roku za „sexuální násilí“.

Vězení poznal již v prvních dnech svého života, neboť jeho matka se jako členka černošského extremistického hnutí Černí panteři dostala počátkem 70. let do vězení těhotná.

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