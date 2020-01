V létě v Praze zazpívá Michael Kiwanuka, přiveze nové úspěšné album

Třetí album britského soulového zpěváka Michaela Kiwanuky nazvané Kiwanuka vyšlo 25. října loňského roku. Čeští hudební fanoušci uslyší písně z něj naživo 20. července v pražském Lucerna Music Baru.

Vstupenky za 790 Kč + poplatky je možné koupit od pátku 24.ledna na pokladně a webu Lucerna Music Baru (na pokladně bez poplatků) a v sítích GoOut.cz a Ticketmaster. Na místě bude vstupné 900 Kč.

Album Kiwanuka zpěvák nahrával v New Yorku, Los Angeles a Londýně, spolupracoval s producentským týmem ve složení Danger Mouse a Inflo. Album je podobně jako to předešlé zahalené do psychedelického oparu, ale je rozmanité – uslyšíte na něm ohlasy velikánů jako Gil Scott-Heron, Bobby Womack nebo Otis Redding.

Sám Kiwanuka říká: „Minulé album bylo hodně introspektivní a fungovalo nejspíš jako terapie. Tohle je víc o jakémsi pocitu spokojenosti, kým jsem, a o tom, co chci vlastně říct. Jak zůstat pevný a přijít s výzvou pro sebe i posluchače? Je to deska o přijetí sama sebe, ale triumfálněji než jen melancholicky. Je to album, které zkoumá, co dnes znamená být lidskou bytostí.“

Album Kiwanuka je čerstvě nominováno na Nejlepší britské album NME 2020 Awards. Výsledky se dozvíme v průběhu slavnostního večera, který proběhne v londýnské O2 Academy 12. února. V minulých letech byl Michael Kiwanuka již dvakrát nominován na Mercury Prize, třikrát na Brit Award a stal se vítězem BBC Sound 2012.