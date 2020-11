V londýnské Sotheby's probíhá dražba, na které jsou zastoupení i čeští umělci

LONDÝN V britské aukční síni Sotheby’s probíhá aukce výtvarného umění 20. století, na níž jsou hojně zastoupeni čeští umělci. Věhlasná aukční síň do ní zařadila desítku děl současných českých tvůrců ve spolupráci s českou Galerií Kodl, v nabídce jsou ale také díla Jana Kaplického, Mikuláše Medka či malířky Radky Bodzewicz, která se do Sotheby’s dostala ještě před svými 30. narozeninami. On-line aukce potrvá do 11. listopadu.

Londýnský aukční dům do aukce 20th Century Art: A Different Perspective zařadil obraz od Bodzewicz s názvem Maska: Vstupní brána (Mask: Entrance Gate), který patří do jejího cyklu Božská komedie (Divine Comedy). Kombinovaná technika na plátně nabízí divákům i takzvanou rozšířenou realitu. Obraz o velikosti 2,1 krát dva metry si lze prohlížet přes mobilní telefon či tablet s aplikací Artivive, ve které dílo ožívá v animaci s hudebním doprovodem. Vyvolávací cena začíná na 4000 liber (asi 119 tisíc korun).

Radka Bodzewicz se narodila v roce 1991 v Šumperku a před třemi lety absolvovala Akademii výtvarných umění v ateliéru Vladimíra Kokolii. Vystavuje od roku 2014. V projektu Božská komedie zpracovává klasické téma evropského umění novým způsobem. Pracuje s překrýváním motivů, malebnými zásahy štětcem, ale také sypaným hliněným pigmentem. Každé plátno tak představuje záznam živého intuitivního procesu, rozvíjeného momentálními asociacemi, ve kterém je jedním z hybatelů děje i náhoda.

V dražbě jsou také díla Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Pasty Onera, Jana Pištěka či Jakuba Špaňhela. Červená krajina (Red Landscape) Patrika Hábla může podle aukčního katalogu dosáhnout 3000 až 5000 liber (asi 89 tisíc až 149 tisíc korun), dílo Jana Pištěka Hole (Díra) se nabízí za 4000 až 6000 liber, podobné ceny mají i další díla z kolekce současných českých tvůrců. V dražbě je několik děl zesnulého českého architekta Jana Kaplického. S nejvyšší odhadovanou cenou je v nabídce model české Národní knihovny. Odhadovaná cena je mezi 24 až 32 tisícíliber (asi 715 až 954 tisíc korun). V katalogu je i obraz Mikuláše Medka Exploze, u něhož aukční síň odhaduje, že by se mohl vydražit za 50 až 70 tisíc liber (asi 1,5 až dva miliony korun). V dražbě jsou také díla Václava Špály nebo Joži Uprky. Sotheby’s do svých aukcí občas zařazuje díla české avantgardy a moderny. Loni nabízela kolekci středoevropského umění, přičemž obraz Jana Kubíčka z roku 1989 se prodal za 20 tisíc liber (595 tisíc korun). Pasta Oner, jehož dílo se bude dražit i nyní, prodal tehdy obraz Pipe and Phone za 16,25 tisíců liber (484 tisíc korun).