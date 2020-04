V Paříži zemřel režisér Benki, autor českých dokumentů. Minulý rok v Praze představil film Sólo

Po delší nemoci ve věku 53 let zemřel ve středu v Paříži francouzský režisér, dokumentarista a producent Artemio Benki, který od počátku 90. let žil a pracoval v Praze. Oznámil to režisérův spolupracovník Pavel Muller. Benkiho celovečerní dokument Sólo o osudech argentinského hudebníka, který se potýká s duševní nemocí, byl loni vyhlášen nejlepším českým dokumentem na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Benki se narodil 21. dubna 1966 v Paříži, kde už ve třinácti letech začal pracovat pro rozhlas jako novinář. V osmnácti letech nastoupil do redakce časopisu L’Autre Journal, kde spolupracoval například se spisovatelkou, dramatičkou a režisérkou Marguerite Durasovou nebo spisovatelem a fotografem Hervém Guibertem. V roce 1989 přijel poprvé do Prahy, aby pracoval na svém krátkém filmu o romských uprchlících. V roce 1992 se v Praze usadil a o dva roky později tu založil produkční společnost Sirena Film. Jako režisér natočil několik krátkých filmů, například My Land či Ostrov na střeše, podílel se na povídkových filmech Měsíční údolí a Praha očima... Jako producent pracoval na řadě zahraničních filmů natáčených v Česku, například Královská aféra, Marguerite či Personal Shopper. Založil také distribuční společnost Artcam, přinášející do českých kin nezávislou zahraniční i českou produkci. Jako herec si zahrál ve filmu Knoflíkáři režiséra Petra Zelenky.