V patnácti nikdo moc neví, co herectví obnáší, podruhé bych to už nezkoušel, říká Martin Donutil

Je herec po otci – úspěšné divadelní i filmové hvězdě Miroslavu Donutilovi – a za své dosavadní výkony sbírá chválu. Ostatně se svým otcem už měl příležitost si zahrát v několika inscenacích včetně jeho nejslavnějšího kusu Sluha dvou pánů v Národním divadle. Martin Donutil své jméno netají ani jej nenosí jako vývěsní štít, dokonce mluví o drobné mezigenerační rivalitě.

Větší starosti má, stejně jako jeho kolegové v Městských divadlech pražských, kvůli stávající nejistotě způsobené pandemií koronaviru. V zákulisí divadla ABC, kde se s námi k rozhovoru sešel, na nástěnce visí informace pro herce o změnách v programu: tolik zrušených představení…

Sešli jsme se v Městských divadlech pražských, kde už třetí sezonu hrajete.

LN: Jak to teď v divadelním světě vypadá? Právě dnes se chystáte na „oprašování“ dříve uvedené hry.

Vypadá to tak, že nevíme dne ani hodiny. Každý den, kdy mám hrát, čekám, jestli mi nepřijde zpráva, že se představení ruší. Teď se ty postupy trochu mění, ale dřív stačilo, že jste přišel do kontaktu s někým pozitivním, a musel jste do desetidenní karantény, i naše divadlo to postihlo. To znamená, že pak nemůžeme hrát tak, jak jsme zvyklí, stále se to mění. Pořád se omezují vnější i vnitřní akce – všichni nás ujišťují, že divadla se zavírat nebudou, ale najisto vám to nikdo neslíbí.