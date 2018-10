V Praze probíhá natáčení Rudišovy Národní třídy. Hynek Čermák ztvárnil rváče Vandama

PRAHA Národní třída Jaroslava Rudiše je příběhem chlapského kumpánství a jednoho nesplaceného dluhu. Snímek, který se právě začal natáčet v ulicích Prahy, si vzal pod taktovku Štěpán Altrichter, režisér populárního Schmitkeho.

Vandam je sice rváč, natěrač a kolkolem potížista, ale je také sečtělý a zajímá se o historii. Aby také ne, když ji 17. listopadu 1989 dal sám do pohybu, když při demonstraci na národní třídě jako první uhodil pěstí. Tedy údajně. Jeho nerozluční kamarádi z hospody u Severka mu to však věří a přezdívají mu „Národní hrdina“. Vandama ale do hospody táhne i něco jiného - pohledná servírka Lucka. Když zjistí, že má dívka problémy s dluhy, rozhodne se jí pomoct. To ale ještě netuší, do čeho se to vlastně zapletl...

„Je to temný syrový příběh, který je ale zároveň i místy hodně vtipný. Je to drama, ale trochu i temná sídlištní komedie. Mnohem větší prostor tu má vztah mezi Vandamem a servírkou Luckou. Cítíme, že ty dva to táhne dohromady, že se mají rádi, ale ty jizvy z jejich předchozích vztahů a průšvihů jsou nezahojené… A tak to nemají úplně lehké,“ říká scenárista a autor knižní předlohy Jaroslav Rudiš.

Konzervativnější diváci se možná zpočátku leknou Vandamova slovníku, ale myslím, že postupně pochopí, že se za drsnou vrstvou skrývá lidský příběh, který vezme za srdce každého. Má to být film přímý, našláplý, vtipný, má gradovat a vyústit v zajímavý konec. A tím si doufám získá pozornost širokého publika,“ říká režisér a spoluautor scénáře Štěpán Altrichter.

Scénář k filmu Národní třída psali Jaroslav Rudiš a Štěpán Altrichter hlavně v Berlíně, kde oba dnes převážně žijí. Scénář vznikl během roku a půl ve spolupráci s dramaturgy Ondřejem Štindlem a Martinem Danielem a tvůrci se s ním v roce 2017 během MFF Karlovy Vary zúčastnili scenáristického workshopu Midpoint Intensive pod vedením zkušených lektorů ze Sundance Institute.

Novela Národní třída vyšla německy, holandsky, francouzsky, polsky, španělsky nebo maďarsky. Letos v listopadu bude mít v Aachenu premiéru její třetí německé divadelní uvedení, hra se jinak stále hraje i ve státním divadle v Drážďanech a podle knihy vznikla i rozhlasová hra ve WDR v Kolíně nad Rýnem.