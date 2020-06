V Praze začínají Dny evropského filmu, uvedou přes čtyřicet snímků

PRAHA V Praze v úterý začíná filmový festival Dny evropského filmu, který je jednou z prvních větších filmových akcí pořádaných po koronavirové krizi. V hlavním městě bude přehlídka do 21. června, poté v Ostravě a Brně a v rámci festivalových ozvěn se přesune do dalších šesti měst. Festival se zaměřuje výhradně na současný evropský film a letos představí přes 40 filmů z téměř 30 evropských zemí.

V šesti programových sekcích uvede oceňované animované snímky, filmy pro mladší publikum, rodiny s dětmi i filmy starých mistrů. Doprovodný program pak reflektuje aktuální témata, o kterých se bude debatovat s českými ekology, cestovateli, ekonomy, hudebníky, právníky či politology.



Zahajovacím filmem festivalu je v úterý večer v pražském kině Lucerna duchařské dobrodružství Extra Ordinary. Vypráví o instruktorce z autoškoly, která musí zkrotit nadpřirozenou moc, která se rozpíná po irském venkově. Debut Mikea Aherna a Endy Loughmana podle pořadatelů rozpustile boří všechny žánrové hranice a nechává za sebou nevídanou komediální spoušť.



Speciální verzi písně Jaro od Tata Bojs, která je součástí programu Brainz VR Cinema, dorazí osobně představit Milan Cajs. Režisérka Johana Ožvold uvede objevný dokument The Sound Is Innocent a Václav Marhoul připomene své Nabarvené ptáče. Snímek Postiženi muzikou o zákulisí neobyčejné kapely The Tap Tap po projekci představí režisér Radovan Síbrt a o zlatém věku kypré burlesky po projekci filmu Turné s diváky pohovoří ředitel Prague Burlesque David Jahn.

Po snímku Kam se muž vrací, provede diváky Norskem prostřednictvím diáků cestovatel a dobrodruh Ivo Petr. O tom, jak to bylo s řeckou dluhovou krizí se po projekci filmu Dospěláci v místnosti povede ekonomicko-politologická debata se známým ekonomem Tomášem Sedláčkem.