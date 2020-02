V Praze zazní elektronický zvuk Berlína, New Yorku i Británie v jednom

Po dvou letech se do Prahy vracejí umělečtí a životní partneři Alexander Hacke a Danielle de Picciotto, aby zde představili novinkové album The Current, jež vyšlo na konci ledna na značce Potomak. Zahrají v sobotu 15. února v KC Kaštan v Praze.

Na delší čas to bude poslední příležitost vidět vystoupení této s berlínskou, ale také newyorskou uměleckou scénou nedílně spjaté dvojice, neb Alexander Hacke bude mít v dalším průběhu roku mnoho povinností se svou domovskou skupinou Einstürzende Neubauten – ta totiž bude novým albem a patřičným turné slavit čtyřicet let své slavné existence. Večer v břevnovském Kaštanu otevře pražská skupina Rouilleux, jíž nedávno vyšla deska Lycanthropic Sounds.

Alexander Hacke a Danielle de Picciotto jsou na cestě již více než deset let a nomádský život, který tento pár vede, se s jejich společnou tvorbou prolnul do nebývale výjimečného tvaru. Dvojice spjatá se skupinami Einstürzende Neubauten, Crime & the City Solution nebo The Ministry of Wolves společně tvoří již od začátku nultých let a během té doby spolupracovali s mnoha dalšími umělci (například také se skupinou The Tiger Lillies).

Ale právě jejich vlastní společné nahrávky tvoří unikátní, do jisté míry deníkovou sérii, již ovlivňují nejen místa a prostředí, v nichž je natáčejí, ale také společenské situace a změny, které protagonisté během svých cest téměř po celém světě bedlivě sledují.

Aktuální album The Current nahráli v anglickém Blackpoolu. „Pokud žijete v chudých oblastech, jste odkázáni na realitu přírody a jednoduché lidské interakce. Naše rychle se rozvíjející společnosti ztratily kontakt s opravdovým společenstvím a empatií. Ničíme planetu i civilizaci, musíme se vrátit k jednoduchým základům. Zeptejte se sami sebe, co opravdu stojí za to,“ říká autorská dvojice k albu, postaveném z velké části na elektronickém zvuku.

Vstupenky v hodnotě 199 Kč jsou v prodeji on-line přes SMSticket, zbylé vstupenky budou v den koncertu k dispozici na místě za 250 Kč.