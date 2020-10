V programu na pomoc audiovizi bude 100 milionů korun, finance bude rozdělovat fond kinematografie

Praha V programu na podporu audiovizuálního průmyslu bude téměř 100 milionů korun a tyto peníze bude rozdělovat Státní fond kinematografie. Uvedlo to ministerstvo kultury v tiskové zprávě. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) příslušný návrh předloží vládě v pondělí 19. října.

Filmoví producenti a distributoři kritizovali první program COVID kultura i jeho pokračování, které by mělo být spuštěno ve čtvrtek. Ani na jeden z nich podle zástupců několika oborových asociací lidé z audiovizuálního průmyslu nedosáhli a připomínají, že pomoc prostřednictvím fondu kinematografie je selektivní.



Fond totiž rozděluje podporu podle posuzování členů rady nejlepším tuzemským filmovým dílům v různé fázi jejich vývoje; podporuje i další oblasti kinematografie, vždy ale výběrově. Filmoví producenti a distributoři uvádějí, že podporu potřebuje i druhá část oboru, ta, která je komerční a vzniká bez účasti státu.

Pokračování programu COVID kultura schválila vláda ve středu a do konce roku budou moci o dotaci z něj žádat podnikatelé v kultuře i jednotlivci v uměleckých a odborných umělecko-technických profesích. Ti budou moci dostat jednorázově 60 000 korun. Firmám bude možné hradit náklady až do deseti milionů korun. V programu je 750 milionů korun. Žádosti se budou podávat přes informační systém dostupný na www.mpo.cz/kultura. Podnikatelé v audiovizi ale v programu opět nejsou.Audiovize v posledních letech dosahovala objemu tržeb 30 miliard korun ročně. Během první vlny pandemie Asociace producentů v audiovizi (APA) odhadovala celkový pokles výroby ve filmovém průmyslu a na něj navázaných oborů 75 procent. „Námi odhadovaná výše podpory z programu 60 až 80 milionů korun směřující ke kinařům, distributorům, producentům a tvůrcům by pomohla restartovat obrat průmyslu s obratem deset až 15 miliard,“ uvedl ve středu předseda představenstva APA Vratislav Šlajer.

Robin Čumpelík z MPO řekl, že z původního programu se vyčerpalo přibližně 150 milionů korun, k dispozici měl 900 milionů korun. „Od začátku jsme ale počítali s tím, že suma je velká a že bude možné žádat až do konce roku,“ uvedl. Částka 750 milionů korun, s níž operuje druhá výzva, je tak pokračováním programu.

Z programu bude možné poskytnout příspěvek na marně vynaložené výdaje, které vznikly v souvislosti se zrušenými nebo přesunutými akcemi a kontinuální činností v kultuře. Týká se to subjektů, jako jsou divadla, hudební kluby, odborné technické profese, ale i neziskových organizací, které profesionálně podnikají v kultuře.

V této souvislosti můžou podnikatelé uplatnit marně vynaložené výdaje od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020. Podpora bude moci příjemci dotace pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury, tedy pravidelné režijní náklady podnikatelských subjektů.