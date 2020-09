V Újezdu otevřeli muzeum Karla Gotta, nechybí dres či dobové fotky. V obci mají hrob zpěvákovi rodiče

Rokycansko V budově hospody v obci Újezd u Svatého Kříže na Rokycansku v sobotu otevřeli minimuzeum Karla Gotta. K této vesnici měl slavný zpěvák úzký vztah, už jako malý do ní jezdil za babičkou a jsou tam pochovaní jeho rodiče. Ve čtvrtek 1. října uplyne rok od Gottova úmrtí.

Kromě minimuzea rovněž starostka Alena Manková u lípy odhalila pamětní tabulku s podpisem zpěváka. Strom místní lidé vysadili poprvé, kdy Karel Gott oznámil, že bojuje s rakovinou.

Minimuzeum Svaťácká sednice a speciální místnost věnovanou pěvecké hvězdě otevřeli ve vedlejší budově hospody, do které Gott často chodil.

„Napadlo nás to na jaře, kdy jsme v době koronavirové téměř nikam nemohli. Nejprve jsme se rozhodli v místnosti bývalého mandlu udělat minimuzeum. Protože jsme se nemohli setkávat osobně, lidé mi nosili historické věci ke dveřím domu. Čistili jsme je, připravovali, obvolávali jsme dárce a děkovali jim. Tak vznikla Svaťácká sednice. Protože se do ní vše nevešlo, začali jsme dávat exponáty i do vedlejší místnosti, kde zasedá naše zastupitelstvo. A pak přišel další nápad – udělat vzpomínkovou místnost Karla Gotta,“ krátce podle serveru iDnes.cz shrnula starostka Alena Manková, jak se vše rodilo.



Se vznikem místnosti věnované Gottovi souhlasila i vdova Ivana, jak připomněla starostka. Místní pro vybudování vzpomínkové místnosti nosili v posledním roce vedení obce podle serveru fotografie s Karlem Gottem, některé jsou od něj i podepsané. Kopie cenných obrázků lepili i do vzpomínkové knihy založené před rokem při vzpomínkovém aktu.

Na stěnách minimuzea visí obrázky Karla Gotta s jeho řidičem Oldřichem, který je pochovaný na zdejším hřbitově. Je tu i několik nepříliš ostrých černobílých fotografií Gotta s místními obyvateli ještě z doby, kdy se jeho muzikantská kariéra teprve začínala rozjíždět.

Ve vitrínách jsou obaly jeho desek, na krejčovské panně je vystavený oblek, ve kterém jej fotograf zvěčnil na jedné z oficiálních fotografií. To vše a mnoho dalšího je v místnosti mezi restaurací a zasedací místností zastupitelstva.

„Pod stropem visí hokejový dres pro Karla Gotta od Jaromíra Jágra, je tu i obraz, který nám Karel Gott namaloval a v roce 2009 věnoval. Rád si sem do restaurace chodil popovídat nejen s řidičem Oldou, ale i s místními,“ připomněla podle iDnes.cz starostka. Ta dodala, že vdova Ivana Gottová projevila zájem i o některé ze snímků od místních obyvatel, mohly by se objevit ve zpěvákově autobiografii.

„Byl tu hodně oblíbený. Kdykoli šel po vsi, s každým prohodil několik slov, byl jedním z nás,“ řekla Klatovskému deníku Manková.

Karel Gott se narodil 14. července 1939 v plzeňské porodnici rodičům Marii a Karlovi. V Újezdu u Svatého Kříže Gott pravidelně trávil léta u babičky. V malé vesnici na Rokycansku jsou rovněž pohřbeni jeho rodiče a bydlí tam jeho sestřenice.

Zpěvák zemřel 1. října 2019 před půlnocí ve své vile na pražské Bertramce. Léčil se s akutní leukemií. Legendě české populární hudby, která ovlivnila několik generací posluchačů, bylo 80 let. Fanoušci se mohli s oblíbeným zpěvákem rozloučit v pátek 11. října 2019 v paláci Žofín, kam přišlo zhruba 49 tisíc lidí. O den později se konala zádušní mše ve svatovítské katedrále, kam se přišli s Gottem rozloučit příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci, herci, sportovci a další pozvaní hosté. Sobota byla zároveň dnem státního smutku.