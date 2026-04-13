První kapelníku, budeš chybět! Na Hybše vzpomínají Zelenková, Smigmator či Šporcl

Odchod kapelníka Václava Hybše zasáhl řadu českých zpěváků a muzikantů, pro jejichž kariéru měl slavný dirigent zásadní význam. Vzpomínku mu věnovala zpěvačka Jitka Zelenková, zpěvák Jan Smigmator nebo houslista Pavel Šporcl.
Jitka Zelenková na oslavě 90. narozenin Václava Hybše

Václav Hybš
Hudebník a trumpetista Václav Hybš na posledním rozloučení s Josefem Zímou v...
„Můj první kapelníku, můj letitý příteli, Mistře...Budeš mi nesmírně chybět Ty i Tvoje lidskost, svéráznost, laskavost, jízlivost, tvrdohlavost, smysl pro humor i naprostý cit pro hudbu, kterou oba tolik milujeme,“ napsala na sociální síti Jitka Zelenková.

„Zůstávají mi krásné vzpomínky a obrovská radost z toho, že jsem mohla tolikrát stát na jevišti s orchestrem, který nesl Tvé jméno a patřil k pokladům této země,“ uvedla zpěvačka a vyjádřila obdiv i Hybšově ženě Jarmile. „Právě díky ní jsi zůstával do posledních chvil v obdivuhodné kondici navzdory všem zdravotním překážkám,“ napsala Zelenková.

Dlouhou vzpomínku věnoval Václavu Hybšovi také o generaci mladší zpěvák Jan Smigmator, pro nějž znamenal zkušený kapelník zásadní osobnost v kariéře. „Byl to právě on, kdo mi jako jeden z prvních dal velkou profesionální příležitost — zpívat s jeho fantastickým orchestrem a moderovat legendární vánoční turné po celé republice. Pro studenta konzervatoře splněný sen,“ popsal Smigmator.

S Václavem Hybšem spolupracoval šest let. „Byl to tvrdý a nesmlouvavý kapelník, ale zároveň člověk, od kterého jsem se naučil strašně moc,“ uvedl zpěvák.

Připojil i dramatickou vzpomínku, kdy šlo o život. „Nikdy nezapomenu ani na chvíli, kdy jsme mu společně se saxofonistkou Markétou Smejkalovou zachránili život. Bylo to v Hořicích v Podkrkonoší těsně před koncertem. I přes jeho odpor jsme přivolali pomoc a Vašek se po pár dnech zase vrátil na scénu. Přesně takový byl. Tvrdohlavý, silný a oddaný muzice až do morku kostí,“ vzpomíná Smigmator, který Hybšovi plánuje věnovat píseň na svém koncertu v O2 universum.

Václava Hybše oplakává i zpěvák Laďa Kerndl. „Bylo mi ctí s tvým orchestrem vystupovat Václave. Upřímnou soustrast celé rodině,“ napsal.

Legendou byl Václav Hybš také pro houslistu Pavla Šporcla. „I když jsem neměl to štěstí vystoupit přímo s jeho orchestrem, naše společné rozhovory o hudbě pro mě byly vždy nesmírně obohacující a inspirativní. Vašek byl mistr svého řemesla a člověk, který hudbou skutečně žil,“ napsal na sociální síti.

