„Můj první kapelníku, můj letitý příteli, Mistře...Budeš mi nesmírně chybět Ty i Tvoje lidskost, svéráznost, laskavost, jízlivost, tvrdohlavost, smysl pro humor i naprostý cit pro hudbu, kterou oba tolik milujeme,“ napsala na sociální síti Jitka Zelenková.
„Zůstávají mi krásné vzpomínky a obrovská radost z toho, že jsem mohla tolikrát stát na jevišti s orchestrem, který nesl Tvé jméno a patřil k pokladům této země,“ uvedla zpěvačka a vyjádřila obdiv i Hybšově ženě Jarmile. „Právě díky ní jsi zůstával do posledních chvil v obdivuhodné kondici navzdory všem zdravotním překážkám,“ napsala Zelenková.
Dlouhou vzpomínku věnoval Václavu Hybšovi také o generaci mladší zpěvák Jan Smigmator, pro nějž znamenal zkušený kapelník zásadní osobnost v kariéře. „Byl to právě on, kdo mi jako jeden z prvních dal velkou profesionální příležitost — zpívat s jeho fantastickým orchestrem a moderovat legendární vánoční turné po celé republice. Pro studenta konzervatoře splněný sen,“ popsal Smigmator.
S Václavem Hybšem spolupracoval šest let. „Byl to tvrdý a nesmlouvavý kapelník, ale zároveň člověk, od kterého jsem se naučil strašně moc,“ uvedl zpěvák.
Připojil i dramatickou vzpomínku, kdy šlo o život. „Nikdy nezapomenu ani na chvíli, kdy jsme mu společně se saxofonistkou Markétou Smejkalovou zachránili život. Bylo to v Hořicích v Podkrkonoší těsně před koncertem. I přes jeho odpor jsme přivolali pomoc a Vašek se po pár dnech zase vrátil na scénu. Přesně takový byl. Tvrdohlavý, silný a oddaný muzice až do morku kostí,“ vzpomíná Smigmator, který Hybšovi plánuje věnovat píseň na svém koncertu v O2 universum.
Václava Hybše oplakává i zpěvák Laďa Kerndl. „Bylo mi ctí s tvým orchestrem vystupovat Václave. Upřímnou soustrast celé rodině,“ napsal.
Legendou byl Václav Hybš také pro houslistu Pavla Šporcla. „I když jsem neměl to štěstí vystoupit přímo s jeho orchestrem, naše společné rozhovory o hudbě pro mě byly vždy nesmírně obohacující a inspirativní. Vašek byl mistr svého řemesla a člověk, který hudbou skutečně žil,“ napsal na sociální síti.