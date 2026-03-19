Jak hluboko je do hrobu? Val Kilmer zemřel před rokem a přesto jej nyní čeká natáčení

  16:51aktualizováno  16:51
Zesnulý herec Val Kilmer bude nejnovější hollywoodskou hvězdou, kterou tvůrci oživí za pomoci umělé inteligence. Herecká legenda, která zemřela loni ve věku 65 let na zápal plic, se objeví v historickém dramatu As Deep As the Grave od amerického režiséra Coerta Voorheese. Kilmer se k přípravám připojil těsně před smrtí a podle slov nejbližších si velmi přál na projektu spolupracovat.
Val Kilmer prozradil, že měl původně ztvárnit hlavní mužskou roli ve filmu Hříšný tanec (Nashville, 9. ledna 2014)

Herec posmrtně ztvární postavu Fintana, katolického kněze i amerického indiánského spiritualisty. Režisér a scenárista filmu Coerte Voorhees v rozhovoru pro Variety uvedl, že role byla Kilmerovi napsána přímo na tělo. Herec byl zastáncem práv indiánů a tvrdil, že má čerokézké kořeny.

„Byl to herec, kterého jsem pro tuto roli chtěl. Vycházelo to z jeho indiánského původu a jeho lásce k jihozápadu,“ řekl Voorhees.

Aby herce přivedl zpět k životu pomocí umělé inteligence, spojil se režisér s Kilmerovou dcerou Mercedes a synem Jackem, který je rovněž hercem. Zahrál si například ve filmech Vládci chaosu nebo Stanfordský vězeňský experiment. Oba potomci po zemřelém herci Voorheesovy kroky podporují.

„Jeho rodina neustále zdůrazňovala, jak důležitý pro ně tento film je a že Val se ho opravdu toužil zúčastnit. Považoval to za důležitý příběh, ve kterém chtěl mít své jméno. I když to někteří lidé mohou považovat za kontroverzní, tohle je to, co Val chtěl,“ dodal v rozhovoru režisér.

Připravovaný snímek je založený na skutečném příběhu archeologů Ann a Earla Morrisových, kteří ve 20. letech 20. století spolupracovali s kmenem Navajo na odhalení Pueblanů, nejstarší indiánské civilizace v Severní Americe. V hlavních rolích se objeví herec ze série o Harrym Potterovi Tom Felton a skotská herečka Abigail Lawrie.

Pro vytvoření Kilmerovy AI verze využijí filmaři hercovy snímky pořízené v průběhu jeho života. Ve filmu As Deep As the Grave (Hluboko jak do hrobu) jej tak zobrazí v různých desetiletích. Podobně byla například dopracována postava princezny Leii Organy v nejnovějších filmech hlavní série Star Wars.

Herečka Carrie Fisherová, která zemřela už v roce 2016, se takto za pomoci umělé inteligence objevila ještě ve filmu Říše divů z roku 2023.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

