Válečný velkofilm od Petra Jákla nebo lov na chudáky. Nově otevřená kina čekají premiéry

Za zpřísněných podmínek se v pondělí otevírají tuzemská kina. Hned v květnu nabídnou několik lákavých premiér.

První den 11. května

Hned po otevření se do kin vrací úspěšný dokument V síti o sexuálním obtěžování na internetu. Vít Klusák a Barbora Chalupová předkládají syrový obraz toho, s čím se dítě může setkat. V síti se již po týdnu v kinech stalo nejsledovanějším českým dokumentem všech dob. Dalšímu navyšování tohoto rekordu ale zabránil koronavirus. Jde tak v podstatě o obnovenou premiéru.

Queer Kino zve na svůj distribuční snímek Dokud se tančí. Koprodukční film Švédska, Gruzie a Francie vypráví o chlapci Merabovi. Ten je celý život členem souboru tradiční tanců. V tom se žádná odchylka proti tradicím nepřipouští. Problém nastane, když se Merab zamiluje do jiného tanečníka...

Velkým lákadlem by mohl být také hvězdně obsazený válečný film Nejvyšší pocta režiséra Todda Robinsona (Bílá smršť, Zabijáci osamělých srdcí). Jde o skutečný příběh zdravotníka americké armády, který během nejkrvavějších bojů ve vietnamských džunglích neváhal zas a znovu nasazovat vlastní krk, jen aby ochránil své druhy. Pozdější vyšetřování toho, jestli si voják zaslouží největší americkou poctu, Medaili cti, pak odhalí poměrně nečekané skutečnosti. Mimochodem, jedním z producentů snímku se Samuelem L. Jacksonem nebo Edem Harrisem byl i Petr Jákl.

Čtvrtek 14. května



Lov (CinemArt)

Hned první premiérový čtvrtek nabídne kontroverzní akční satiru Lov. Dvanáct unesených Američanů. Smolaři mají posloužit jako cvičné terče pro bohaté snoby, které už nebaví střílet obyčejnou zvěř. Člověk dokáže myslet, skrývat se a bojovat, když k tomu dostane příležitost. Bohatí rádi zaplatí tučné sumy za to, aby se mohli královsky pobavit a zastřílet si.

Nejde přitom o žádnou „béčkovou“ produkci. Režisér Craig Zobel (Nařčení, Úžasný svět hudby) sice pojmem příliš není, ale pod scénářem snímku je podepsán Damon Lindelof. Ten je podepsaný pod úspěšnými velkofilmy jako Světová válka Z s Bradem Pittem v hlavní roli nebo sci-fi podívanou Star Trek: Do temnoty.



Dokonalý pacient (Film Europe)

Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii vypráví o reportérovi, který zpochybnil celý právní systém. Hannes Råstam se léta snažil prokázat nevinnu Thomase Quicka, odsouzeného na doživotnímu vězení na psychiatrii. Odhalil právní chaos, který Quicka do vězení dostal. Nikdo však neměl zájem na tom, aby byl osvobozen a zproštěn vinny nejhorší sériový vrah ve Švédsku, kanibalistický násilník, který byl odsouzen za osm vražd a přiznal se dalším dvaceti pěti.

Čtvrtek 21. května



Emma. (CinemArt)

Klasická Jane Austenová se vším, co k ní patří. Emma Woodhouseová (Anya-Taylor Joyová) je krásná, chytrá a emancipovaná. Ráda si hraje na dohazovačku, což se ale mladé dívce poněkud vymstí. Následuje citový uragán a prolité slzy. Film v podání režisérské debutantky Autumn de Wildeové nebude skoupý ani na humorné situace. Mimochodem, tečka za názvem filmu není překlep, ale součást oficiálního názvu.

Malá lež (Aerofilms)

V kouzelném příběhu o střetu kultur se diváci potkají s mladou Billi (skvěle ji zahrála rapperka Awkwafina) a její babičkou Nae Nae. Rodina se totiž staré ale stále vitální pramatce rozhodne zatajit důležitou skutečnost, to, že je v posledním stádiu rakoviny. V Číně je toto zatajování normální, ale to Billi, která celý svůj život vyrůstala v New Yorku, nedokáže pochopit. Jaké je loučení s člověkem, kterému ani nemůžete říct, že se s ním loučíte?



I přes velmi vážné téma natočila režisérka Lulu Wantgová (Posthumous) snímek plný laskavého citu a humoru. Malá lež se divákům předvedla už v rámci úspěšného projektu Moje kino LIVE.

Čtvrtek 28. května

Problémissky (Bioscop)

Soutěže krásy jsou přece diskriminace normálních žen, no ne? Alespoň o tom je přesvědčená parta londýnských feministek pod vedením Sally (Keira Knightleyová) a Jo (Jessie Buckleyová). Ty si vezmou do hlavy, že soutěž přeruší stůj co stůj.

Za snímkem stojí britská režisérka Phillipa Lowthorpeová (Vlaštovky a Amazonky, seriál Koruna). Ve filmu dále hrají například Suki Waterhouseová, Greg Kinnear, Keeley Hawesová, Gugu Mbatha-Rawová, Rhys Ifans, Lesley Manville, Phyllis Logan a Ruby Bentallová.

Pro Samu (Artcam)

Novinářce Waad Al-Khateabové se narodí dcera Sama. Je to šťastná událost, i když k ní dojde v troskách syrského Aleppa, kde Waad a její manžel Hamza provozují jednu z posledních klinik. Vzhledem k tomu, že smrt je všudypřítomná a každá sekunda v těžce zkoušeném městě může být zároveň ta poslední, rozhodne se Waad natočit pro svou dceru osobní deník, který zachycuje život v drastických kulisách války a zároveň slouží jako intimní vzkaz matky dceři.