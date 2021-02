Válka streamovacích společností. Disney porazí Netflix, tvrdí analytici. Apple pohoří úplně

LOS ANGELES Mezi streamovacími službami vznikla za poslední roky obrovská konkurence. Analytici ze skupiny Digital TV Research, která se jejich sledování věnuje, tvrdí, že si Netflix své výsadní postavení dlouho neudrží. V nejhorší situaci by se měla octnout služba Apple TV+.

Jedničkou na poli streamovacích služeb je americká společnost Netflix. Ta má v současné chvíli již více než 203 milionů platících diváků. Toto výsadní postavení nedotahuje HBO se svou službou Max, jak by se dalo předpokládat, ale relativní nováček na streamovacím poli, služba Disney+.

Ta odstartovala „teprve“ 12. prosince 2019, ale svůj čtyřletý plán naplnila za pouhé čtyři měsíce. V současné chvíli má téměř 95 milionů platících diváků. Mimochodem, v Česku je stále nemožné si ji předplatit, ačkoliv to by se mělo výhledově změnit.

Touto rychlostí by služba Disney+ mohla Netflix předběhnout do roku 2026. Analytici předpovídají, že tou dobou by služba Disney+ mohla mít okolo 294 milionů předplatitelů a Netflix „jen“ 286 milionů.

Nespornou výhodou Disney+ je nižší cena. Předplatné v současné chvíli stojí 6,99 dolarů (cca 150 korun), ačkoliv už 26. března se zvedne na 7,99 dolarů. Standardní předplatné Netflixu oproti tomu stojí téměř dvakrát tolik: 12,99 dolarů měsíčně (v Česku pak 259 korun). Službě od Disneyho by do karet mělo hrát to, že se ještě chystá mnohem více expandovat, například i do České republiky.

Disney má také nespornou výhodu díky katalogu nabízených produktů. Vlastní totiž ohromné množství dceřiných společností včetně Marvelu (komiksové filmy a seriály), Lucasfilms (Star Wars), ESPN (sportovní přenosy), Pixar (animované hity) nebo studio Touchstone Pictures.

Na dalších místech by podle analytiků měla být služba Amazon Prime (184 milionů předplatitelů), HBO Max (50 milionů předplatitelů) a zcela ostrouhat má pak Apple TV+ s pouhými 11 miliony platících diváků.