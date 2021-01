Van Morrison požene severoirskou vládu k soudu kvůli zákazu koncertů

BELFAST Známý hudebník Van Morrison se chystá podat žalobu na vládu Severního Irska kvůli plošnému zákazu koncertů. Není to poprvé, co na sebe Van Morrison ve spojitosti s koronavirem upozornil.

„Budeme žádat soudní přezkoumání zákazům koncertování v licencovaných prostorách v Severním Irsku, sdělil médiím Van Morrisonův advokát Joe Rice. „Nevíme o žádném ověřeném vědeckém či zdravotnickém důkazu, který by tento plošný zákaz ospravedlňoval.“

V Severním Irsku vláda zavedla přísný šestitýdenní lockdown. Ten se pochopitelně vztahuje i na kryté prostory pro pořádání koncertů.



Morrison podle svého právníka jedná „pro dobro tisíců muzikantů, umělců, koncertních prostor a všech, kteří mají něco společného s hudební branží“.

Není to jeho první skandál ve spojitosti s koronavirem. Loni v srpnu prostřednictvím sociálních sítí apeloval na své fanoušky, aby nevěřili „všem těm nesmyslům“ kolem koronaviru.

O měsíc později vydal tři nové písničky věnující se tématu - Narozen, abych byl svobodný (Born to be Free), Jak jsem odkráčel pryč (As I Walked Out) a Už žádný další lockdown (No More Lockdown).

V poslední jmenované skladbě se mimo jiné zpívá: „Už žádné zneužívání vládní moci / už žádní fašističtí tyrani / ruší náš klid!“