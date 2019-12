Vánoční knižní tipy. Darujte Dobrá znamení, Žižkův životopis či čínské sci-fi

PRAHA Štědrý večer se nezadržitelně blíží a pokud ještě nevíte, jakou knihou obdarovat své blízké nebo sami sebe, možná se inspirujete v našem vánočním výběru. V něm nechybí reportážní literatura, detektivka, sci-fi, fantasy, prostorová encyklopedie či povídání o fyzice.

Slon na Zemplíně

Nejnovější absyntovka z řady Prokletí reportéři tentokrát upírá pohled na Slovensko. Andrej Bán napsal svědectví o minulosti a současnosti našich slovenských sousedů. „Kniha Slon na Zemplíně je intimním svědectvím o zemi i lidech žijících své životy daleko za horizontem všeobecné pozornosti. Je to klikatá cesta z východu na západ, od Čierné nad Tisou po Bratislavu, a taky dlouhá pouť v čase, od Jánošíka, přes Jozefa Tisa, až po italskou mafii ´Ndranghetu a „naše lidi“, kteří si užívají výhod spojených se známostmi na nejvyšších místech,” píše nakladatelství Absynt. Knihu přeložil Miroslav Zelinský. Edice Prokletí reportéři čítá v českém překladu již 14 titulů. Nabízí témata jako válka v Afghánistánu, konflikt na území Bosny a Hercegoviny, myšlení Ku-kux-klanu či příběh o dárcovství spermatu, které vyústil v hledání 200 sourozenců.

Nebe nad Jemenem

Po Africké zimě přichází Tomáš Šebek s další knihou. Tentokrát píše o své misi v Jemenu. „Odjet jako chirurg na misi s Lékaři bez hranic neznamená jen vracet vyhřezlá střeva zpátky do břicha. I přes každodenní hřmění střelby, všudypřítomnou hrozbu cholery, operace těžce postřelených dětí a nedostatek spánku se Tomáš Šebek na své jemenské misi snaží pozorovat běžný život, který se skrývá pod tímto válečným závojem,” popisuje nakladatelství Paseka, které knihu vydalo. Před létem vyšla také kniha Syn buvola, v níž lékárník Stanislav Havlíček popisuje svou misi v Jižním Súdánu a taktéž nucenou dovolenou na Komorských ostrovech. Rozhovor s ním si můžete přečíst zde.

Lidské tělo - prostorová encyklopedie

Nakladatelství Albatros vydalo prostorový průvodce anatomií určený pro děti od 9 let. Zaujmout by ale mohl i mladší, potažmo starší čtenáře. Kniha je zajímavá především právě pro 3D modely doplňující text, které umožňují čtenáři lépe pochopit fungování lidského těla. Nicméně jedná se o poměrně útlou knihu čítající pouhých 16 stran. Autor Richard Walker a ilustrátorka Rachel Caldwell vsadili na atraktivitu viktoriánské Anglie, neboť právě ilustrace jsou inspirovány viktoriánskou odbornou literaturou. „Je rok 1839, ty jsi student medicíny a chystáš se na svou první pitvu. Pod bedlivým dozorem zkušeného doktora Walkera se podíváte dovnitř lidského těla – a to doslova vrstvu po vrstvě. Prozkoumáte kosti, svaly, mozek, srdce… Hodina právě začíná!” uvádí nakladatelství.

Máme holý ruce

Útlá knížka, která deníkovou formou připomíná události 17. listopadu. Autorka Magdaléna Platzová v ní popisuje, jak dobu která předcházela samotné revoluce, tak i dny které následovaly po ní. Knížka i dle slov autorky cílí na young adult, tedy zejména ty, kteří revoluci neprožili. „Chtěla jsem lidem co nejvíc přiblížit tu dobu, aby se s tím, co probíhalo, mohli ztotožnit. Použila jsem i svůj vlastní deník, bylo mi tehdy sedmnáct let. Pomohlo mi to vrátit se do emocí dospívajícího člověka a také vystihnout jazyk,” uvedla v rozhovoru, který si můžete přečíst zde. Autorka popisuje účast na demonstracích, setkání s Havlem či to, jak vedla na střední stávku po 17. listopadu. Kniha je doplněna o řadu fotografií. Máme holý ruce vydalo nakladatelství CPRESS. Na obálce knihy je obličej tehdy sedmnáctileté Magdalény, jejíž uplakaný obličej zachytily kamery během 17. listopadu 1989.

Jan Žižka

„Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století,” uvádí nakladatelství Paseka, které knihu vydalo. Životopis vyvolal hned po vydání na začátku listopadu takový zájem, že nakladatelství chystá dotisk. Venku by měl být 18. prosince. Jan Žižka: Život a doba husitského válečníka je druhou nejrozsáhlejší prací o Žižkovi. Pod biografii se podepsal historik Petr Čornej. Dílo obsahuje také široké zastoupení grafického materiálu jako jsou fotografie či kresby.

Jako v nebi jenže jinak

Nakladatelství Prostor vsadilo na pokračování bestselleru Raději zešílet v divočině, za kterou si Aleš Palán odnesl také cenu Kniha roku LN. V pokračování se setkává se samotáři z Čech i Moravy. Rok a půl za nimi jezdil do odlehlých oblastí od Chodska po Bílé Karpaty, od Jizerských hor po Beskydy. „V knize Jako v nebi, jenže jinak najdeme rozhovor se ženou, která na horské samotě pár kilometrů od slovenských hranic žije v podstatě celý dlouhý život. Setkáme se s chlapíkem, který před dvaceti lety koupil staré vojenské auto a v něm se od té doby skrývá mezi jihočeskými rybníky. Nahlédneme dokonce do poustevny jediného současného poustevníka, františkána bratra Anděla,” uvádí nakladatelství Prostor. Knihu Jako v nebi jenže jinak doplnily fotografie Johany Pošové.

Pekingský rozparovač

Peter May završil svou sérii čínských thrillerů titulem Pekingský rozparovač. „Jeho oběti jsou mladé, krásné... a odporně zohavené. Veškerá pozornost se upírá na velitele pekingského policejního oddělení závažných trestných činů Li Jena. Jeho nadřízení, média i vyděšená veřejnost požadují jasné výsledky, a to nejlépe hned,” uvádí nakladatelství Host, které celou, šestidílnou sérii vydalo. K provedení pitvy je přizvána americká patoložka Margaret Cambellová. Její nález šokuje všechny, kteří na případu pracují. Překladu se stejně jako v ostatních případech ujal Filip Drlík.

Kulový blesk

Další novinkou nakladatelství Host je sci-fi Kulový blesk čínského spisovatele Liou Cch’-sin, který na sebe upozornil trilogií Vzpomínka na Zemi. „V den oslavy svých čtrnáctých narozenin se Čchen namísto šťastného sfouknutí svíček na dortu stane svědkem smrti obou rodičů. Přímo před jeho očima je zabije kulový blesk, přírodní jev, jímž se dodnes zabývá mnoho vědců. Čchen se zatvrdí a rozhodne se zasvětit zkoumání kulového blesku celý svůj život,” uvádí nakladatelství Host. Čchenův zápal pro fyziku jej zavede do bouřlivých hor, experimentální laboře i staré sovětské vojenské laboratoře. Mnoho čtenářů hodnotí Kulový blesk jako o něco slabší dílo než je právě slavná trilogie, nicméně i přesto si v hodnocení stojí poměrně dobře. Podle nakladatelství Host je možné číst Kulový Blesk jako předmluvu ke Vzpomínce na Zemi nebo jako samostatné dílo. Knihu přeložila Hana Bašová - Do.

Dobrá znamení

Společné dílo Terryho Pratchetta a Neila Gaimana příští rok sice oslaví už třicet let, pozornosti fanoušků se mu ale letos znovu dostalo především díky stejnojmennému seriálu (v angličtině Good Omens) společnosti Amazon Prime. Hlavní roli si střihli Michael Sheen jako anděl Azirafal a David Tennant jako démon Crowley. Dobrá znamení humoristicky vypráví příběh o blížícím se Armagedonu, kterému se Azirafal a Crowley pokouší zabránit. „Tahle dvojka, anděl s démonem, si potrpí spíš na dobrou hudbu, víno a knihy, které jim Země může nabídnout. Jeden druhého si postupně oblíbili, upřímně, vždyť se znají už od Počátku. Nejsou zrovna nadšení z toho, že by to všechno mělo přijít nazmar. Mocnosti však mají svůj plán, a tak Azirafal s Crowleym musí postupovat velmi opatrně, aby se jim podařilo ho překazit. Velmi opatrně. Dobrým začátkem by bylo najít Antikrista, který, jak se zdá, se jim ztratil…,” uvádí nakladatelství Talpress, které se rozhodlo vyslyšet prosby fanoušků a beznadějně vyprodaná Dobrá znamení vydat znovu. Tentokrát ovšem s barevnými a černobílými ilustracemi Paula Kidbyho. Kniha by měla vyjít ještě před Vánoci.

Věda podle abecedy

„Víte, co je entropie a proč jí pořád přibývá? Co to je astat a proč je ho na celém světě jen jeden gram? Kolik druhů nekonečna existuje? K čemu je dobrý tokamak? Kdo používá Crispr a k čemu? Kolik mitochondrií je ve vašem těle a co tam dělají? A jak to doopravdy bylo se Schrödingerovou kočkou?” ptá se nakladatelství N media, které knihu vydalo. Redaktor Deníku N a popularizátor vědy Petr Koubský se na tyto otázky pokusil odpovědět v souborné knize Věda podle abecedy. Krátké kapitoly jsou řazené podle písmen v abecedě, přičemž nechybí ani ď, ť a ň. Petr Koubský se pokusit nejen vysvětlit jednotlivé pojmy, ale také ukázat jejich přesah do každodenního života. Zákony fyziky se už před lety formou bajek pro děti a dospělé pokusila přiblížit Markéta Baňkové ve své knize Straka v říši entropie. V loňském roce pak vyšla u nakladatelství Argo kniha Fyzika superhrdinů, která jak už název napovídá, měla za cíl přiblížit fyzikální zákony na chování superhrdinů.

V letošním roce vyšel pod hlavičkou N media také Americký deník Jany Ciglerové, taktéž redaktorky Deníku N. Ta se ve svých textech zaměřila na život ve Spojených státech a na rozdíly, které s sebou přináší.

Pokud jste si nevybrali, zkuste tipy z předchozích částí roku. Radost ale zaručeně udělá i prověřená klasika nebo tituly pár let starší.