Ve městě již není bezpečno. Třetí řada Stranger Things hodlá laťku nastavit ještě výš

Jedno léto dokáže změnit vše, hlásá plakát ke třetí sérii populárního seriálu Stranger Things. Na tu si fanoušci počkají déle, protože tvůrci údajně potřebovali čas na to, aby ji patřičně vybrousili k dokonalosti. Třetí řada bude mít světovou premiéru 4. července na americký Den nezávislosti.

Na novou sérii si fanoušci počkají půl roku navíc. Podle Cindy Hollandové, programové viceprezidentky Netflixu, je čekání sice dlouhé, ale rozhodně se divákům vyplatí. „Je to pečlivě připravovaná show. Bratři Dufferové a Shawn Levy (tvůrci seriálu a režisér, pozn. aut.) pracovali velmi tvrdě a jsou si dobře vědomi toho, že sázky jsou vysoké. Chtějí divákům naservírovat ještě něco většího a lepšího, než byla loňská série. A aby toho docílili, museli si na to vzít více času.“ I samotné datum premiéry, 4. července, je pro seriál novinkou. Předchozí dvě série měly premiéru v říjnu, rok od sebe.

Fenomén

První série Stranger Things se na Netflixu objevila v roce 2016. Seriál se dočkal ohromného úspěchu. Vyhrál cenu cenu Sdružení filmových a televizních herců (SAG) za nejlepší herecké výkony v televizní sérii. Zároveň získal ohromných 18 nominací na televizní cenu Emmy. Druhá série byla neméně úspěšná a utvrdila Stranger Things na pozici jednoho z nejlepších seriálů dneška.

O samotném ději toho zatím známo příliš mnoho není. Bratři Dufferové ale již dříve oznámili, že se seriál dějově posune, nejspíše ale jen o rok .To by jeho děj zasazovalo do roku 1985, kdy měl mimo jiné premiéru kultovní snímek Zpátky do budoucnosti. „Naši dětští herci budou v době třetí série již o rok starší, takže jsme museli poskočit i v seriálu,“ vysvětlil důvod pragmaticky Matt Duffer pro magazín The Hollywood Reporter. Je také známo, že se seriál mnohem více přesune za hranice městečka Hawkins. „Budou z toho města muset sakra vypadnout,“ naznačil zlověstně pro web Vulture Ross Duffer. V Hawkinsu už nebude bezpečno.

Třetí série by měla být tou předposlední. Bratři Dufferové již dříve pro web Vulture řekli, že mají naplánovány jen čtyři série, které mají mít uzavřený konec. „Chci, aby to mělo definitivní finále. Přirozeně také chcete skončit, když jste na vrcholu,“ okomentoval rozhodnutí Matt Duffer.

Kromě návratu starých známých tváří se seriál dočká i jedné nové. Herečka Maya Thurman-Hawkeová si zahraje Robin, navenek znuděnou dívku plnou skrývané zášti. Pokud je Vám jméno herečky povědomé, nemýlíte se - Maya je dcerou herečky Umy Thurmanové (Kill Bill, Pulp Fiction) a herce Ethana Hawkea (Společnost mrtvých básníků, Training Day).