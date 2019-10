Ve slavné písni už se neznásilňuje. Zpěvák John Legend nahrál nezávadnou verzi

WASHINGTON Píseň Baby, It´s Cold Outside (Zlato, venku je zima) z roku 1944 se stala jedním z nejhranějších vánočních hitů. Svou verzi nazpívali Ella Fitzgeraldová, Louis Armstrong nebo Dean Martin. Text přitom poměrně otevřeně naznačuje znásilnění. Zpěvák John Legend se inspirován hnutím #MeToo rozhodl pro radikální zásah do původního textu. Píseň vyjde před Vánoci na jeho novém albu.

Autorem Baby, It´s Cold Outside je Američan Frank Loesser. Píseň sice vznikla již v roce 1944, ale slávy se dočkala až v roce 1949, kdy se objevila v muzikálové komedii Neptune´s Daughter. To jí vyneslo Oscara. Píseň, už od začátku koncipovaná jako duet, vypráví o muži, kteří se snaží přesvědčit dívku, aby na noc šla k němu domu, protože venku je zima.

Celý text vytvořený ve čtyřicátých letech je samozřejmě úsměvný, ale nejzávadnější pasáž „What´s in my drink?“ (Co je v mém pití?) odkazuje to na tzv. date rape, tedy zdrogovávání dívek na schůzkách za účelem nedobrovolného sexuálního styku.

Loni některá z rádií odmítala z tohoto důvodu na Vánoce píseň hrát. To komentovala dcera Deana Martina, autora jedné z verzí. „Je to jen sladká a sváteční písnička plná flirtu. Jsem si jistá, že by můj otec teď vyšiloval,“ sdělila. Rozhodnutí kritizovala i dcera skladatele Loessera: „Myslím, že je chyba zaměřovat se zrovna na tuhle konkrétní píseň. Není to o znásilnění na rande, ale o flirtu, s nímž oba souhlasí,“ řekla v rozhovoru pro NBC News.

John Legend píseň upravil s pomocí textařky a scenáristky Natashy Rothwellové (Já, Simon, seriál Nesvá). Výsledný duet nazpíval se zpěvačkou Kelly Clarksonovou, první vítězkou americké soutěže American Idol, předlohy české Superstar. Nová verze neobsahuje kontroverzní část o prášku v pití, ale naopak poselství o tom, že dívčino tělo je jen její a může si s ním dělat co chce.

Mimochodem, existuje i česká verze tohoto hitu. Nazpívali ho Marie Rottrová a Jiří Korn pod názvem Venku je déšť a mráz.