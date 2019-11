Ve StarDance skončil Xindl X. Čtvrté kolo patřilo pohádkovým melodiím a vysokému hodnocení poroty

Praha Během soutěžního večera se účinkující StarDance hýbali v rytmu pohádkových písní. Na parketě zazněla třeba hudba z pohádky Na vlásku, Lví král či Princ Egyptský. Soutěžící tančili rumbu, anglický waltz a sambu. V soutěži skončil zpěvák Xindl X s taneční partnerkou Markétou Dostálovou. V porotě poprvé padlo deset bodů v hodnocení.

Večer plný pohádkových melodií a barevných kostýmů odstartovalo taneční číslo pražského komorního baletu. Porota hodnotila vysokými čísly. Poprvé v jubilejním desátém ročníku soutěže padlo 10 bodů. Nejprve tak známkoval Zdeněk Chlopčík rumbu herečky Veroniky Khek Kubařové a jejího tanečního partnera Dominika Vodičky. Ti zatančili na píseň z pohádky Zlatovláska.

Podruhé tomu tak bylo u tanečního páru Gabriely Koukalové a Martina Prágra. Ti 10 bodů získali od porotce Jana Tománka. ,,Mám husí kůži po celém těle, postavení, zvládnutá choreografie a hlavně hudební cítění.“ ,,Pro mě dokonalá záležitost,“ reagoval porotce na taneční výkon páru.

Definitivně v soutěži však skončil zpěvák Xindl X s tanečnicí Markétou Dostálovou. Pár zatančil na tóny z pohádky Málá mořská víla.

Při závěrečném děkování své taneční partnerce se Xindl X rozloučil vtipnou poznámkou. ,,Děkuju za to, že mi pomohla potvrdit slova mojí písničky, že nepatřim do starýho železa, protože jsem dřevo,“ pobavil zpěvák publikum na závěr.

Pestrost kostýmů hned na začátku Miroslav Hanuš. Ten 4. kolo započal sambou s tanečnicí Adrianou Maškovou. Taneční pár tančil na píseň z pohádky Madagaskar a Hanuš svůj tanec podtrhl rozčepýřeným účesem s barevnými konečky a specifickým výrazem během celého svého vystoupení.

Samby podle hodnocení poroty bylo málo. ,,Nevím, jestli mám hodnotit sambu, to by nebylo co hodnotit, ale to číslo bylo moc hezké,“ komentoval výkon Richard Genzer. Porotce Zdeněk Chlopčík reagoval podobně. ,,Byla to jiná samba, něž na jakou jsem zvyklý, každopádně velmi oceňuji, že ještě i tady pořád hýbete pánví.“ ,,Vy jste jako Diesel motor, který když se vypne, tak ještě pořád dojíždí,“ dodal.

Jakub Vágner si zase pro změnu odběhnul od rybaření rovnou ke královskému trůnu a společně na něj usedl se svou tanečnicí Michaelou Novákovou. Pár tančil waltz na píseň Eltona Johna k filmu Lví Král. ,,Přesně takhle si představuju ušlechtilého krále,“okomentoval Chlopčík vzhled rybáře Vágnera.

Soutěžící zatančili například na písně z pohádky Na vlásku, Tři bratři nebo třeba Princ Egyptský. V hledišti se kromě některých bývalých účastníků soutěže, objevil třeba zpěvák Tomáš Klus s manželkou Tamarou nebo režisérka Helena Třeštíková. Příští týden budou soutěžící tančit Jive, quickstep a jive.