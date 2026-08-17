„S hlubokým zármutkem oznamujeme tragický odchod naší milované Hayden. Byla neuvěřitelně zářivou osobností a silou přírody, která přinášela nesmírnou lásku a radost všem, kdo ji znali,“ uvedl podle agentury AP její otec Skip Panettiere v prohlášení.
Bohatá herecká kariéra Panettiereové začala v roce 1996. Mezi její role patřilo namluvení postavy Dot ve filmu Život brouka, dále hrála ve filmech Vzpomínka na Titány a Vřískot 6. Nejvíce ji ale proslavila role roztleskávačky s nadpřirozenými schopnostmi v seriálu Hrdinové.
Otevřeně hovořila o svých problémech se závislostí na alkoholu a depresemi. Ve svých letos vydaných pamětech popsala své rozhodnutí svěřit plnou péči o svou dceru bývalému partnerovi, boxerovi Vladimiru Kličkovi.