Potměšil zazářil na konci osmdesátých let například jako Martin ve filmu Bony a klid, Proč? nebo jako švec Jíra v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci.
Začátkem prosince 1989 při návratu herců ze setkání s lidmi v Ostravě během sametové revoluce utrpěl při automobilové nehodě vážné zranění páteře, které ho upoutalo na invalidní vozík. I tak pokračoval v herecké kariéře. Působil v divadelním spolku Kašpar.
„Honza před jedenáctou (23:00) zemřel, byli jsme s kluky s ním. Odešel ve spánku, jeho srdce už nevydrželo. Moc děkujeme všem na ARO Motol, bojovali jako lvi,“ napsala ČTK Potměšilová, která má s Potměšilem dva syny.
Syn pedagoga Jaroslava Potměšila se věnoval hraní už od dětství. Před kamerou stál poprvé na základní škole, jako budoucí povolání si herectví vybral po televizní inscenaci Hrátky. Před absolvováním DAMU hostoval v Divadle Na Zábradlí a v Divadle Na Vinohradech.
V 21 letech se stal velkou filmovou hvězdou díky hlavní roli naivního mladíka Martina, který naletí skupině veksláků, aby se následně stal jedním z nich, ve snímku Víta Olmera a Radka Johna Bony a klid.
Pravidelně se objevoval v dětských rolích v televizních inscenacích, seriálech i filmech. Byl také moderátorem adventních koncertů České televize. Angažoval se v otázkách lidských práv, byl tváří řady dobročinných iniciativ a akcí.
V roce 1989 se intenzivně účastnil společenského dění, chodil na demonstrace během Palachova týdne, rozšiřoval manifest Několik vět a v listopadových dnech se zapojil do herecké stávky. Účastnil se také výjezdů mimo hlavní město ve snaze šířit na venkov informace o událostech na Národní třídě. Jedna z těchto cest skončila dopravní nehodou.
„Byli jsme hodně unavení. A já jsem hned potom na zadním sedadle usnul,“ popsal Potměšil v rozhovoru pro iDNES.cz . V aute s ním tehdy seděl i režisér Jan Kačer.
„Ještě jsem se zeptal řidiče: ‚Jak se vám jede? Nejste unavenej?‘ A pak jsem asi klimbnul. A pak...,“ popsal situaci režisér. Probudila horána do svodidla.
„Minuli jsme nějaký mostek, byla tam rokle, to nás prý zachránilo. Letěli jsme 120 metrů luftem... Trvalo to dlouho, opakoval jsem si: Ještě jsem živej, ještě jsem živej... A pak jsem se probudil v hořící kouli,“ vzpomínal Kačer.
„To moje zranění bylo tak závažné a mnohočetné, prasklá spodina lebeční, krvácení do mozku a podobně, že doktorka mi ani nemohla podat adekvátní první pomoc,“ řekl o svém stavu Potměšil.
Po dlouhém léčení a rehabilitaci se ale vrátil ke své profesi herce.
V roce 2014 hrál v pokračování filmu Bony a klid 2, hrál i v několika televizních seriálech, třeba Kancelář Blaník a Život a doba soudce A. K.
Potměšil, který je autorem věty „Je lepší být na vozíku než s komunisty.“, získal od Ústavu pro studium totalitních režimů v roce 2025 Cenu Václava Bendy za statečné občanské postoje v době komunistické totality a aktivní činnost při hájení hodnot svobody, demokracie a lidských práv, a za výrazný přínos k návratu svobody a demokracie.