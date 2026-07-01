Zemřel Victor Willis z Village People, vystupoval jako policista. Smutní i Trump

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  16:03aktualizováno  16:03
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Donald Trump a Victor Willis během koncertu skupiny Village People den před...

Donald Trump a Victor Willis během koncertu skupiny Village People den před inaugurací (staro)nového amerického prezidenta (19. ledna 2025) | foto: Reuters

Zvolený prezident Donald Trump sleduje vystoupení skupiny The Village People na...
Poslední shromáždění nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa před...
Poslední shromáždění nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa před...
Poslední shromáždění nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa před...
11 fotografií
Ve věku 74 let po těžké nemoci v úterý zemřel zakládající člen americké disco formace Village People Victor Willis. Skupina to uvedla na svém facebooku a požádala o soukromí. Americký prezident Donald Trump, který pravidelně na setkáních s voliči pouští největší hit YMCA, zpěvákově rodině i kapele kondoloval.

Texaský rodák, který byl frontmanem uskupení a spoluautorem hitů YMCA, Macho Man a In the Navy podle prohlášení kapely podlehl „agresivní nemoci“.

Skupina Village People vznikla v roce 1977 a vystupovala v kostýmech znázorňujících sexualizované mužské stereotypy, připomněl deník The New York Times (NYT). Victor Willis vystupoval v kostýmu policisty.

V posledních letech bývají Village People spojováni s prezidentem Donaldem Trumpem, který pravidelně pouští jejich hudbu na svých veřejných vystoupeních a dokonce s nimi tančil na pódiu, připomíná NYT.

Donald Trump a Victor Willis během koncertu skupiny Village People den před inaugurací (staro)nového amerického prezidenta (19. ledna 2025)
Zvolený prezident Donald Trump sleduje vystoupení skupiny The Village People na shromáždění před svou inaugurací. (19. ledna 2025)
Poslední shromáždění nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa před inaugurací ve Washingtonu zakončilo vystoupení skupiny Village People, která zazpívala hymnu „YMCA“. (19. ledna 2025)
Poslední shromáždění nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa před inaugurací ve Washingtonu zakončilo vystoupení skupiny Village People, která zazpívala hymnu „YMCA“. (19. ledna 2025)
11 fotografií

„Byl to skvělý a veselý člověk, kterému se líbilo, že jsem na svých shromážděních používal píseň jeho skupiny, YMCA. Stal se z ní opět obrovský hit,“ uvedl Trump v kondolenci na své sociální síti s tím, že jeho setkání s voliči měla rekordní návštěvnost.

„Victor a jeho skupina však byli s námi od samého začátku! Pokaždé, když zazní YMCA, vzpomeneme si na Victora,“ dodal prezident s vyjádřením soustrasti rodině a kapele.

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