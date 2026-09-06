Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let

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  21:47aktualizováno  22:01
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Muzikant Richard Tesařík

Muzikant Richard Tesařík | foto: Michal SváčekMAFRA

Richard Tesařík s YoYo Bandem na festivalu Benátská! s Impulsem. (24. července...
Richard Tesařík s YoYo Bandem na festivalu Benátská! s Impulsem. (24. července...
Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
Richard Tesařík v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
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Ve věku 80 let dnes zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. V neděli o tom informoval jeho syn Richard Tesařík.

Rodina prosí o respektování soukromí. Informace o posledním rozloučení zveřejní později. Syn Richarda Tesaříka řekl, že jeho otec zemřel po nemoci.

Kapela Yo Yo Band loni oslavila půlstoletí na scéně. Založil ji společně se svým bratrem Vladimírem, Ondřejem Hejmou a Juliusem Novotným-Kuzmou. Tesařík kromě působení v Yo Yo Bandu vydal i několik sólových alb a vystupoval v celé řadě muzikálů. Patřil k českým průkopníkům reggae nebo ska.

Jeho snadno rozpoznatelný hlas znají rádiový posluchači například z hitů Rybitví, Karviná, Jedem do Afriky nebo Kladno. Kromě působení v legendární kapele často účinkoval také v muzikálech – Johanka z Arku, Krysař, Mauglí, Touha.

V malé roličce Ďádi Borise se objevil na úplném začátku Hřebejkova filmového hitu Pelíšky (1999)

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