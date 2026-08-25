„Jmenuji se Bryan Seaver, jsem syn Cassie Partonové, a dnes jménem rodin Partonových a Owensových oznamuji úmrtí mé tety, Dolly Rebeccy Parton Deanové, sestry, „Sis“ a babičky pro jednu generaci a „Gigi“ pro tu další,“ uvedl Seaver ve videu.
K úmrtí zpěvačky došlo poté, co Partonová v květnu 2026 náhle oznámila, že ruší vystoupení v Las Vegas. Uvedla zároveň, že již několik let podstupuje léčbu ledvinových kamenů, píše server NBC News.
„Bože, za rok mi z těla vyndají víc kamenů než v kamenolomu v Rockwoodu v Tennessee,“ uvedla dříve Partonová ve svém prohlášení.
„Ale vážně, můj imunitní systém a trávicí soustava se mi za poslední dva až tři roky úplně rozpadly, a teď se opravdu tvrdě snaží je znovu vybudovat a posílit, a doufám, že brzy budu zase v pořádku,“ doplnila.
Zpěvačka o svém zdravotním stavu promluvila ještě v pátek. Pro časopis People uvedla, že v poslední době zažívala těžké chvíle související s jejím zdravím.
„Potýkám se s některými zdravotními problémy, kterým jsem prostě nevěnovala pozornost, když jsem se starala o Carla,“ sdělila. Odkázala se tak na péči o zesnulého manžela Carla Thomase Deana, který zemřel v březnu loňského roku. Bylo mu 82 let.
Partonová se narodila 19. ledna 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině. Za šest desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní.
K těm nejznámějším patří Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home. Byla držitelkou několika cen Grammy a zahrála si také v několika filmech, jako jsou Ocelové magnólie nebo Nejlepší bordýlek v Texasu.
Kmotra Miley Cyrusové získala za svou více než šedesát let trvající kariéru jedenáct hudebních cen Grammy.