Zemřela zpěvačka Dolly Partonová, legendě americké country bylo 80 let

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  20:14aktualizováno  20:22
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Ve věku 80 let zemřela americká zpěvačka, autorka písní, herečka a filantropka Dolly Partonová. Oznámil to synovec umělkyně Bryan Seaver ve videu na Instagramu. Partonová byla považována za legendu a první dámu americké country.

„Jmenuji se Bryan Seaver, jsem syn Cassie Partonové, a dnes jménem rodin Partonových a Owensových oznamuji úmrtí mé tety, Dolly Rebeccy Parton Deanové, sestry, „Sis“ a babičky pro jednu generaci a „Gigi“ pro tu další,“ uvedl Seaver ve videu.

Skladatelka a textařka Dolly Partonová na večírku po premiéře muzikálu „9 to 5: The Musical“ v Los Angeles. (20. září 2008)
Dolly Partonová (2024)
Dolly Partonová a Carl Dean se vzali v roce 1966.
Dolly Parton a její manžel Carl Dean na archivní fotografii
25 fotografií

K úmrtí zpěvačky došlo poté, co Partonová v květnu 2026 náhle oznámila, že ruší vystoupení v Las Vegas. Uvedla zároveň, že již několik let podstupuje léčbu ledvinových kamenů, píše server NBC News.

„Bože, za rok mi z těla vyndají víc kamenů než v kamenolomu v Rockwoodu v Tennessee,“ uvedla dříve Partonová ve svém prohlášení.

„Ale vážně, můj imunitní systém a trávicí soustava se mi za poslední dva až tři roky úplně rozpadly, a teď se opravdu tvrdě snaží je znovu vybudovat a posílit, a doufám, že brzy budu zase v pořádku,“ doplnila.

Zpěvačka o svém zdravotním stavu promluvila ještě v pátek. Pro časopis People uvedla, že v poslední době zažívala těžké chvíle související s jejím zdravím.

„Potýkám se s některými zdravotními problémy, kterým jsem prostě nevěnovala pozornost, když jsem se starala o Carla,“ sdělila. Odkázala se tak na péči o zesnulého manžela Carla Thomase Deana, který zemřel v březnu loňského roku. Bylo mu 82 let.

Partonová se narodila 19. ledna 1946 v Tennessee v chudé farmářské rodině. Za šest desítek let své kariéry natočila na 50 studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3000 písní.

K těm nejznámějším patří Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors či My Tennessee Mountain Home. Byla držitelkou několika cen Grammy a zahrála si také v několika filmech, jako jsou Ocelové magnólie nebo Nejlepší bordýlek v Texasu.

Kmotra Miley Cyrusové získala za svou více než šedesát let trvající kariéru jedenáct hudebních cen Grammy.

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