Ve věku 84 let zemřel umělec Christo známý zahalováním staveb. Zakryl Reichstag i australské pobřeží

New York Ve věku 84 let v neděli ve svém newyorském domě zemřel výtvarný umělec Christo, který se po celém světě proslavil zejména zahalováním staveb textiliemi. Informovala o tom jeho kancelář.

Christo se narodil v Bulharsku. V roce 1957 odešel do Prahy, odkud pak utekl do Vídně. Proslavil se v uměleckém páru se svou manželkou Jeanne-Claude, která zemřela v roce 2009. Látkou pokryli oba výtvarníci mrakodrapy, část australského pobřeží, římské hradby, živé stromy či pařížský most Pont Neuf.



Jejich zakrytí berlínského Říšského sněmu přilákalo v roce 1995 desetitisíce diváků. V následujících dvou týdnech se na budovu skrytou ve 100 000 metrech čtverečních blýskavé fólie přijelo podívat dalších pět milionů lidí z celého světa. Smyslem celé akce bylo podle umělců ukázat jedinečnost skutečnosti, která pomíjí. Snaha upozornit na pomíjivost se ostatně nese celým dílem tohoto uměleckého páru, který se poznal koncem 50. let na studiích v Paříži.

Velkou pozornost upoutal Christo před čtyřmi lety svým projektem plovoucích barevných pontonů, které na dva týdny spojily města u severoitalského jezera Iseo. Prošlo se po nich celkem 1,3 milionu lidí.