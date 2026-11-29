Love, který letos zrušil řadu vystoupení, zemřel v sobotu, sdělila jeho mluvčí několika médiím včetně deníku The New York Times a magazínu The Hollywood Reporter. Příčina úmrtí nebyla zveřejněna.
„S velkou úctou oznamuji, že Mike Love dnes večer zemřel obklopen svou rodinou,“ uvedla zpěvákova mluvčí Katie Altmanová. „Jako americká kulturní ikona zůstane v paměti pro svůj jedinečný talent a inspiraci, kterou byl pro celé generace hudebníků. Oslavujeme jeho mimořádný přínos americké hudbě i radost, kterou pociťoval při vystupování pro své milované fanoušky,“ dodala.
Skupinu The Beach Boys založili bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonové a jejich bratranec Mike Love v roce 1961 v Kalifornii. Své nejslavnější album Pet Sounds - podle časopisu Rolling Stone druhou nejlepší desku rockové historie po Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band od The Beatles - vydala skupina v roce 1966. Nahrávka plná zvukových efektů a neobvyklých nástrojů obsahuje hity jako Sloop John B nebo Wouldn’t It Be Nice.
Celkem The Beach Boys vydali třicet studiových alb s nespočtem hitů, které kralovaly americkým i světovým hitparádám. V roce 1988 byla skupina uvedena do rockenrolové síně slávy. V tu dobu už ji ale provázel jen stín bývalé slávy. Brian Wilson se potýkal s drogami, Dennis Wilson zemřel v roce 1983 a Carl Wilson v roce 1998.
Poslední klasické studiové album The Beach Boys, kteří prodali celkem přes 100 milionů nahrávek, vyšlo v roce 2012, kdy se kapela znovu dala dohromady na oslavu půl století existence. Na albu s názvem That’s Why God Made the Radio tehdy pracovali Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, Bruce Johnston a David Marks. Brian Wilson zemřel loni v červnu.