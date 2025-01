Ve věku 89 let zemřel americký soulový zpěvák Sam Moore z dua Sam & Dave

Moore zemřel v pátek ve floridském městě Coral Gables na komplikace po operaci, uvedl zpěvákův agent Jeremy Westby bez bližších podrobností ohledně příčiny úmrtí.

Moore podle agentury AP inspiroval další hudební velikány, včetně Michaela Jacksona, Ala Greenea nebo Bruce Springsteena. Uveden do rokenrolové síně slávy byl v roce 1992 spolu se svým kolegou Davidem Praterem, který však zahynul v roce 1988 při autonehodě.

Ve vydavatelství Stax Records se sídlem v Memphisu ve státě Tennessee byli Moore a Prater svého času druhými nejváženějšími zpěváky za Otisem Reddingem, napsala AP. Světu hudební duo přineslo řadu soulových hitů, You Don’t Know Like I Know, When Something is Wrong With My Baby či I Thank You.